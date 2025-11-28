Ministrul Economiei își publică diplomele, după acuzele lui Victor Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră”

Ministrul Radu Miruță și-a publicat diplomele de studiu și alte date din parcursul academic și profesional pe Facebook, vineri, în urma unor acuzații lansate de fostul premier Victor Ponta, și a declarat că „plătitorii de taxe au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjați de măsurile luate în minister urlă din toți rărunchii”.

Miruță a spus că a absolvit liceul cu media 9,8 și a intrat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnice din București cu aceeași medie, „în urma a două probe de examen”.

„Nu am avut timp de 5 ani nicio restanță, am luat examenul de admitere la doctorat imediat după terminarea facultății, rezultatele tezei de doctorat fiind validate prin 12 lucrări științifice cotate ISI, când minimum cerut era de 2; în a doua parte a anului 4 de facultate m-am angajat part time (4 ore pe zi), la Cosomote România, în departamentul de proiectare a rețelei”, a declarat ministrul Economiei, vineri, în postarea de pe Facebook.

El susține că Facultatea de Drept de la Târgu Jiu a „făcut-o ca hobby”.

„Nici acum nu am ridicat diploma de acolo, nu m-am lăudat cu ea, nu am ascuns-o”, a continuat Radu Miruță.

Ce i-a transmis lui Victor Ponta

Radu Miruță, care a oferit și alte detalii despre parcursul său, a spus că „e multă mizerie în politică, dar cei murdari când văd că în jurul lor alții sunt curați, se simt murdari, așa cum sunt și se străduiesc să îi murdărească și pe ceilalți”.

„Dar nu merge, dle Ponta, că doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră”, a conchis ministrul Economiei, care vineri a preluat ca interimar și Ministerul Apărării.

Ce declarase Ponta

Fostul premier comentase demisia lui Ionuț Moșteanu din Guvern ca urmare a scandalului legat de studii și afirmase că acesta „este o lumină” față de actualul ministru al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și ministrul Economiei, Radu Miruță.

În aceeași postare, Ponta pusese la îndoială mai multe aspecte din CV-ul lui Miruță.

„Dacă tot au început să se arunce unii pe alții peste bord pe motiv de CV, nu vreți să ne uităm la toți? Nu vreți să vedeți CV-ul unui alt ministru USR, mult mai incompetent și mai scandalagiu decât Moșteanu – si care acum îi ia locul «interimar» ? Unul care a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp — doar că pe una a făcut-o «ca hobby»? Și care susține că a terminat Politehnica în 2009, dar era deja stagiar și inginer în 2008? Dacă tot e să îi vedem pe acești «frumoși și liberi» în toată «frumusețea și libertatea» lor, atunci să fie balul până la capăt!”, a declarat Victor Ponta, vineri, pe Facebook.