Ministrul Educației vrea 1.000 de paznici în plus în școli, după incidentele din această săptămână. „Să se ducă în locuri-cheie”

Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre incidentele de la Bistrița și Pitești, pe care le-a descris drept „îngrozitoare”, spunând că reflectă „o cultură a violenței pe care trebuie să o combatem cu tot ce se poate”.

Luni, un elev în vârstă de 13 de ani, de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, a înjunghiat-o pe o profesoară de matematică, o femeie în vârstă de 28 de ani.

Joi dimineață, un elev de 15 ani, de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, a atacat cu maceta doi colegi.

„Punctul comun e violența și dorința unui elev de a-i face rău altui elev, colegului”, a declarat ministrul Sorin Costreie, joi, la Euronews.

El i-a felicitat pe cei care au intervenit pentru a-i opri pe elevii agresori.

„Felicit intervenția la Bistrița (…), eroul, după părerea mea, este copilul de clasa a VI-a, care a sărit să își apere profesoara, după care profesorul de sport, care a venit cu paznicul și au reușit să îl imobilizeze. Aici (la Pitești, n.r.) avem un alt profesor, care este erou, care a reușit să facă lucrul ăsta”, a adăugat oficialul.

Ministrul Educației a atras atenția că „violența e peste tot”, nu numai în școli.

„Noi doar vorbim acum de unde se manifestă și sunt cazurile acestea îngrozitoare, pentru că vorbim de copii care sar să rănească, să omoare, să facă rău altor copii, dar ea este peste tot și violența nu o să o rezolvăm abordând-o local. Nu e o problemă doar a școlii. Asta e o problemă a noastră, a societății, a comunității”, a explicat Costreie.

Măsurile anunțate de ministrul Educației

Sorin Costreie a anunțat că va cere suplimentarea numărului de posturi de paznici din școli cu 1.000.

„La nivelul țării nu sunt mulți, dar să se ducă în locuri-cheie”, a adăugat el.

Ministrul Educației a vorbit și despre importanța consilierii psihologice în școli.

„Vorbim de mulți ani, vorbim din multe puncte de vedere că avem nevoie de acești consilieri. Pentru că ei sunt acei colegi ai noștri, care îi văd și îi simt mai bine pe copii. Asta e o altă problemă, copiii nu se văd văzuți și nu se văd simțiți – și atunci asta naște frustrare”, a continuat ministrul.

Sorin Costreie a reiterat că își dorește și dublarea pedepselor pentru violențele asupra profesorilor, dând exemplul personalului medical.

„Adică, mai nou, dacă ai acte de violență împotriva unui personal medical, doctor, asistent, ce este, care își exercită funcția, acesta e context agravant și pedeapsa e dublă. Același lucru vrem să îl facem și pentru profesori. Profesorul nu e cu nimic mai prejos decât doctorul. E «doctorul» sufletului nostru, să spun așa, și trebuie să îi protejăm”, a afirmat Costreie.

Marți, la Digi24, el spusese că ia în calcul „controlul rucsacului copilului” și introducerea de detectoare de metale.