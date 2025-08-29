Ministrul Energiei: „Nu vor crește prețurile la gaze în această iarnă”. Care sunt rezervele României pentru sezonul rece

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a afirmat, la Digi24, că prețul gazelor în iarna viitoare nu va crește pentru populație. Ivan a adus mai multe argumente în sprijinul spuselor sale.

„Am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la sfârşitul sezonului rece, schema de plafonare a preţului la gaze. Faptul că Romgaz, companie cu capital majoritar de stat, a reuşit să se dezvolte foarte mult în ultimul an şi jumătate, doi ani, faptul că Transgaz a reuşit să-şi dezvolte capacitatea de transport al gazelor, a reuşit să ne ducă la o reducere a preţului, în unele cazuri, chiar şi sub preţul plafonat”, a spus Ivan, citat de Agerpres.

Acesta a subliniat că în acest moment suntem ţara din Uniunea Europeană cu cea mai mare cantitate de gaze pregătite pentru iarnă, înmagazinate.

„Depăşim 80%, în timp ce media europeană este la 76%, după ce m-am întâlnit cu toţi operatorii din piaţă şi le-am cerut explicit ca să cumpere gaze, să le înmagazineze încă de acum, când preţul este unul foarte mic în timpul verii, comparativ cu riscul ca în ianuarie sau în februarie, când avem preţuri de 3-4 ori mai mari pe bursă, să se aprovizioneze cu gaze. Este evident că preţul final pentru astfel de dezechilibru îl vor plăti tot oamenii. M-am asigurat încă de acum că nu o să ajungem acolo şi, ca să conchid: nu, nu vor creşte preţurile la gaze în această iarnă, cu siguranţă”, a declarat ministrul Energiei.

El a reamintit că sunt în continuare valabile schemele de sprijin pentru termoficare, care ţin de acele oraşe care au propriul lor sistem de distribuţie a agentului termic, şi că vor avea în continuare acea schemă de sprijin a Ministerului Muncii persoanele cu venituri mici, fie că este vorba despre ajutorul de încălzire pentru persoane care se încălzesc cu lemne sau pentru cele care se încălzesc cu gaze.

„Rămân în continuare toate cele scheme valabile în această iarnă”, a precizat Bogdan Ivan.