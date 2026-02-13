Ministrul finanțelor respinge „informațiile alarmiste” din spațiul public după anunțul privind recesiunea tehnică: România reintră pe drumul cel bun

România este pe „creștere mică, dar reală, iar acesta este adevăratul mesaj pentru români, nu alarme false rostogolite în spațiul public, fără o completă analiză a datelor şi a contextului”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după ce datele publicate vineri de INS au arătat că România a intrat în recesiune tehnică. Ministrul susține că „față de informațiile alarmiste propagate cu atâta uşurință în spațiul public, trebuie să subliniem că România este departe de cele mai pesimiste dintre scenarii”.

Reprezentanții PSD au lansat, vineri, atacuri la adresa premierului Bolojan. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat că este „încăpățânat și obsedat” de propria imagine.

„România menține o creștere de 0,6% în 2025 şi reintră pe drumul cel bun, în ciuda iresponsabilității bugetare din ultimii ani”, a mai spus Nazare, adăugând că dinamica PIB-ului, de 0,6%, foarte apropiată de cea din 2024 (0,9%).

În opinia sa, datele INS arată „o ajustare conjuncturală, în contextul deficitului istoric și al măsurilor luate anul trecut şi o creştere reală a economiei României”.

Nazare: România nu este într-o criză economică

Economia României va crește şi în 2026, cu cel puțin 1%, potrivit prognozelor marilor instituții internaționale – FMI, Banca Mondială sau Comisia Europeană, a precizat ministrul.

Acesta recunoaște, însă, că există, pe de altă parte, o încetinire temporară reală între două trimestre ale anului trecut, de aprox. –0,1% în trimestrul al treilea şi -1,9% în ultimul trimestru, însă este un fenomen corelat cu ajustări fireşti: companii care au vândut stocuri, consum mai prudent, corecții după ani de creștere accelerată pe consum.

„Dar România nu este într-o criză economică”, a precizat Nazare.

„Definiția statistică publicată azi descrie două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier şi nu este un verdict asupra economiei. O recesiune reală presupune deteriorare generalizată – șomaj în creștere accelerată, scădere puternică a producției, prăbușire a investițiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou. Economia încetinește, dar nu se contractă”, a mai spus ministrul.

Ministrul Finanțelor: Toate datele prezentate azi sunt efectul asumat unei reglări firești a economiei

Ministrul consideră că „față de informațiile alarmiste propagate cu atâta uşurință în spațiul public, trebuie să subliniem că România este departe de cele mai pesimiste dintre scenarii”.

„Toate datele prezentate azi sunt efectul asumat unei reglări firești a economiei, prin măsuri responsabile impuse de contextul unei lungi perioade de derapaje bugetare”.

„În 2024, anumite episoade de creștere economică au fost obținute în paralel cu o deteriorare accentuată a echilibrelor bugetare, prin măsuri cu impact fiscal ridicat. Această stimulare artificială nu era sustenabilă și a generat presiuni suplimentare asupra finanțelor publice. De altfel, datele INS indică scăderi ale PIB și în primele două trimestre din 2024, cu -0,4% și cu -0,4%, față de trimestrele anterioare”, a explicat Nazare.

Acesta susține că adevăratul risc pentru România nu este o „recesiune tehnică” temporară, ci reversarea procesului de ajustare fiscală.

România s-a aflat în recesiune tehnică și în 2024, în timpul guvernării Ciolacu

Un atac a fost lansat, vineri, și din partea fostului premier PSD Marcel Ciolacu, care a acuzat „o manipulare grosolană” pentru „a acoperi dezastrul din mandatul lui Bolojan”.

În urma revizuirilor statistice, Institutul Național de Statistică (INS) arată că și în 2024 România a traversat o recesiune tehnică, chiar dacă acest lucru nu a fost cunoscut la momentul respectiv.

Recalcularea seriilor ajustate sezonier arată că atât primul trimestru, cât și al doilea trimestru din 2024 au înregistrat variații negative ale PIB, criteriu care definește existența unei recesiuni tehnice.

Datele inițiale ale Statisticii arătau creșteri ale PIB de 0,5% și 0,1% în primele două trimestre din 2024.

În urma revizuirii datelor, a reieșit, de fapt, recesiune tehnică, având în vedere că au fost scăderi de 0,4% în ambele trimestre.

Mai exact, doar după recalculări, a devenit clar că economia României s-a aflat în recesiune tehnică în cursul anului 2024.