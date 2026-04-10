Ministrul Justiţiei respinge acuzațiile de „blat” cu Nicușor Dan pentru numirile de la marile parchete: „Teorie a conspirației”

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a comentat joi seară, la Antena3, criticile aduse preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la numirile făcute la conducerile Parchetului General, DNA şi DIICOT, susținând că procedura s-a desfășurat legal și transparent.

„Asta este o teorie a conspirației care este vehiculată de o manieră emoțională din ce în ce mai incandescentă de cei care vor să exploateze politic această conjunctură”, a declarat Radu Marinescu, la Antena3.

Ministrul Justiției a spus că procedură s-a desfășurat conform legii și constituției, „a fost de maximă transparență, care a putut să fie urmărită în direct de către orice persoană interesantă, care a trecut printr-un filtru instituţional multiplu”.

„S-a finalizat printr-o numire făcută de către preşedinte pe bază de argumente, pe bază de motive de fapt şi de drept care se pot regăsi de către oricine e interesat să le dezbată”, a adăugat Radu Marinescu.

El a precizat că între Ministerul Justiţiei şi preşedinte au existat doar raporturi instituţionale, strict în limita competenţelor legale.

Nu am cunoştinţă despre niciun fel de blat, de nicio înţelegere politică. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu:

De asemenea, Marinescu a respins şi afirmaţiile potrivit cărora că ar fi existat un schimb privind numirile şefilor la SRI şi SIE, condiţionate de acceptarea propunerilor PSD.

„Nu există nicio înţelegere de asemenea manieră”, a susţinut ministrul social-democrat al Justiţiei.

Nicușor Dan, criticat puternic pentru numirile de la parchete

Numirile lui Nicușor Dan la șefia marilor parchete a stârnit reacții din partide și din societatea civilă.

USR a spus că împărtășește „dorința președintelui de a dinamiza activitatea parchetelor, mai ales în privința dosarelor mari de corupție și de evaziune fiscală”, însă „aceste numiri ar fi trebuit însoțite de un proces care să inspire fără echivoc încredere și transparență”.

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, a declarat USR, într-un comunicat de presă.

De asemenea, Stelia Ion, fost ministru USR al Justiției, a spus că este „o palmă dată propriului electorat”.

În același timp, cântărețul și actorul Tudor Chirilă, cunoscut pentru activismul său social, l-a acuzat pe Nicușor Dan că a „trădat” prin numirile făcute la șefia marilor parchete, iar gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus că Nicușor Dan „își pierde progresiv” din susținători, „care nu încetează să raționeze”.