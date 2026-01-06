Ministrul Mediului acuză site-ul Realitatea și „zeci de site-uri fantomă” că răspândesc un „fake news de 2 lei”: „Fie prostie, fie manipulare”

Ministrul Diana Buzoianu a dezmințit o informație falsă potrivit căreia Ministerul Mediului blochează accesul la selecția pentru funcția de director al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în cazul candidaților care nu au carte de identitate electronică.

Ministrul Mediului susține că acest „fake news” este „împins de site-ul Realitatea și de zeci de site-uri fantomă”.

„Cam cât de disperate sunt grupurile de interes atacate de acțiunile ministerului încât să scrie zeci de articole azi că Ministerul Mediului ar bloca accesul la selecția pentru directorul Apele Române pentru toți candidații care nu are avea carte de identitate electronică? Un fake news de 2 lei pe care l-au propagat deja Realitatea și câteva zeci de site-uri de ,,știri” din buzunarul unor oameni foarte supărați pe procesul pe care l-am anunțat”, a declarat Diana Buzoianu, marți seară, într-o postare pe Facebook.

Ea a spus că este „fie prostie, fie manipulare de doi lei”.

„Pentru claritate: în dosarul care trebuie depusă de toți candidații, da, trebuie depusă copie după CI. Orice forma de carte de identitate ar avea candidatul”, a precizat ministrul.

Diana Buzoianu a amintit că „toți experții care vor să își depună dosarul complet pentru rolul de director Apele Române pot face asta până pe data de 12 inclusiv”.

„Mă bucură să văd așa disperare pe grupurile de interese. Mă întristează, totuși, să știu ca aceste site-uri de otrăvit minți și împins ură la comandă ajung la mii de oameni zilnic. Eu voi continua munca. Și voi spune toate informațiile corect. Propaganda ieftină și fake news-urile nu vor acea câștig de cauză”, a mai declarat ea.