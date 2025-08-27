Ministrul Mediului, „recomandări pentru populație” după incendiul de la Dragonul Roșu / Va fi efectuat „un control”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri că ministerul pe care îl conduce, prin instituțiile din subordine, „monitorizează în timp real impactul asupra calității aerului din București și localitățile limitrofe” în contextul incendiului care a izbucnit marți seară în incinta complexului Dragonul Roșu.

Diana Buzoianu a spus că trei autolaboratoare ale Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) „monitorizează principalii indicatori de poluare: particule în suspensie (PM10 și PM2.5), oxizi de azot, benzen, hidrogen sulfurat și amoniac”.

Potrivit ministrului, autolaboratorul Direcției Județene de Mediu (DJM) București este instalat în zona Fizicienilor – Vitan-Bârzești, autolaboratorul DJM Prahova este amplasat în comuna Tunari, iar autolaboratorul DJM Giurgiu este în zona CET Progresul.

Concentrații „ridicate” de PM10 în mai multe cartiere

În mesajul transmis pe Facebook miercuri după-amiază, ministrul Mediului a precizat că nivelurile concentrațiilor de PM10 „sunt în scădere”, însă există cartiere în care acestea „se mențin ridicate”.

„Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului a înregistrat creșteri semnificative ale concentrațiilor de PM10 în zonele estice și sudice ale Bucureștiului. Valorile au ajuns temporar la 200 µg/m³ în jurul orei 6:00 dimineața, în condiții de calm atmosferic. În prezent, concentrațiile sunt în scădere, dar se mențin ridicate în cartierele Berceni, Titan și Mihai Bravu – Pod Văcărești”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Ea a spus Garda de Mediu va efectua un control „pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități legale”.

„Suntem în contact permanent cu ISU și cu toate autoritățile de intervenție. Monitorizăm continuu calitatea aerului cu ajutorul stațiilor fixe și al autolaboratoarelor mobile, pentru ca populația să fie informată corect și în timp real. Vom publica transparent toate datele disponibile. Prioritatea noastră este protejarea sănătății oamenilor. După stingerea incendiului, GNM va desfășura un control pentru a stabili cauzele și eventualele responsabilități legale”, a continuat ministrul.

Recomandările făcute de ministrul Mediului

În încheierea postării, Ministrul Diana Buzoianu a scris o serie de „recomandări pentru populație”.