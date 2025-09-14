Ministrul Oana Țoiu: „Veți vedea reacția unor parteneri de solidaritate cu România”/ Ce spune despre discuția cu ambasadorul Rusiei

Ministrul de Externe Oana Țoiu a afirmat, la Digi24, referindu-se la încălcarea spațiului aerian al României de către o dronă a Rusiei, că este important mesajul de solidaritate al țărilor NATO și UE întrucât Moscova recurge la astfel de provocări pe întreg flanc estic al Alianței Nord-Atlantice.

Oana Țoiu a precizat că ambasadorul Rusiei la București Vladimir Lipaev a fost convocat la sediul Ministerului Afacerilor Externe în cursul serii de duminică.

„Este convocat și o să vină în această seară la 6”, a spus Țoiu. Întrebată ce speră să obțină în urma acestei întrevederi, ministrul de Externe a răspuns: „Nu ne așteptăm să obținem ceva anume cât să comunicăm foarte clar protestul României.”

„Pentru noi este foarte important să transmitem un mesaj clar (…) de unitate alături de aliații noștri din NATO pentru că incidentele acestea au loc pe întregul flanc estic”, a afirmat Oana Țoiu.

Ea a spus că au fost informați partenerii României din UE și NATO privind incidentul de sâmbătă. Printre convorbirile telefonice a fost și una cu ministrul german de Externe, în care Țoiu a mulțumit pentru contribuția celor două aeronave Eurofighter ale aviației militare germane, Luftwaffe, la misiunea de interceptare și patrulare de sâmbătă.

„Este foarte important ca oamenii să știe că sunt în siguranță, că aliații sunt alături de noi și că armata română este pregătită pentru operațiunile de apărare și descurajare”, a declarat ministrul.

Oana Țoiu a spus că solidaritatea aliaților cu România în fața provocărilor rusești va fi demonstrată în curând. „Noi lucrăm cu partenerii noștri la pachetul 19 de sancțiuni și veți vedea reacția unor parteneri ai noștri de solidaritate cu România”, a mai spus Țoiu.

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după-amiază, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească. Două aeronave de luptă F-16 au fost mobilizate pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina. La nici două ore, a fost emis un nou RO-Alert în zonă.