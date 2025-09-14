„Inacceptabilă”. Șefa diplomației UE condamnă încălcarea spaţiului aerian al României de către dronele Rusiei

Șefa diplomației europene Kaja Kallas a criticat duminică intruziunea dronelor rusești în spațiul aerian al României, în timpul unui atac asupra țării vecine Ucraina, calificând această încălcare drept „inacceptabilă” și acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”, relatează AFP.

„Încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești este o altă încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat membru al UE”, a scris Kaja Kallas pe contul său de X.

„Această escaladare imprudentă amenință securitatea regională. Ne exprimăm solidaritatea cu România”, adaugă înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politici de securitate.

Incident cu dronă rusească în spațiul aerian al României

Sâmbătă, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile române au emis o alertă pentru zona de nord a judeţului Tulcea, populația locală fiind informată că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi îndemnată să se adăpostească. Două aeronave de luptă F-16 au fost mobilizate pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina. La nici două ore, a fost emisă o nouă alertă în zonă. De data aceasta, două aeronave Eurofighter Typhoon de la baza Kogălniceanu au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația.

Și Polonia a ridicat sâmbătă aeronave și a închis temporar aeroportul din Lublin din cauza dronelor rusești, la trei zile după ce a doborât drone rusești în spațiul său aerian, cu sprijinul aeronavelor aliaților NATO.

De ce au decis piloții de pe F-16 să nu doboare drona

Potrivit Ministerului român al Apărării, drona care a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, a fost de tip Geran.

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei”, a transmis MApN într-un comunicat.

Potrivit MApN, „drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche, România, spre sud-vest de Izmail (în regiunea Odesa, Ucraina) şi a părăsit spaţiul aerian naţional în dreptul localităţii Pardina, îndreptându-se către Ucraina”.

În acest context, aeronave F-16 şi Eurofighter Typhoon, pilotate de militari români şi germani, au monitorizat zona, până la ora 21:30, şi au primit autorizarea de a doborî ţinta, precizează MApN.

„Aeronavele F-16 au avut contact intermitent cu ţinta, vizual şi radar, urmărind-o pe tot parcursul evoluţiei. Piloţii au primit autorizarea de a doborî ţinta, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul”, a explicat Ministerul român al Apărării.

În comunicat MApN condamnă totodată acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.