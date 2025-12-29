Ministrul PSD al Justiției, după boicotul de la CCR: „Cele mai bune lămuriri ar trebui să vină de la Curte”

Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, a evitat să comenteze „blocajul” de la Curtea Constituțională, după ce instanța a amânat din nou o decizie pe pensiile magistraților din cauza lipsei de cvorum, susținând că nu știe ce s-a discutat în ședința Curții Constituționale.

Radu Marinescu a fost întrebat luni, într-o intervenție la Digi24, dacă se poate vorbi despre un blocaj la CCR.

„Nu știu dacă acesta este termenul, pentru că nu cunosc ce s-a întâmplat efectiv acolo, care sunt mecanismele deliberării, ce discuții au existat…”, a declarat Radu Marinescu, în contextul în care patru judecători propuși la CCR de PSD au boicotat ședința pentru a doua zi la rând.

„Cele mai bune lămuriri ar trebui să vină din partea Curții Constituționale și să se explice de ce s-a întâmplat acest lucru, de ce s-a amânat din nou”, a spus Radu Marinescu.

El a adăugat că CCR este „un organism politico-judiciar” care „nu intră în sfera autorității judecătorești” și „cu atât mai puțin în sfera de competență a Ministerului Justiției”, motiv pentru care i-ar fi „foarte greu” să comenteze asupra procedurilor interne.

„Judecătorii, odată numiți la CCR, au obligația de nerecunoștință”

În același timp, Radu Marinescu a spus că judecătorii, în ceea ce privește independența lor, au „obligația de nerecunoștință”.

„Judecătorii, odată numiți la CCR, prin acest mecanism care are o compenentă politică, au obligația de nerecunoștință, să fie total independenți. Ei nu mai pot fi revocați. În consecință, e răspunderea fiecăruia dintre ei pentru ceea ce fac și soluțiile pronunțate. Mi-e greu să comentez asupra abilității unui organism care nu intră în sfera noastră de compentență și Ministerul Justiției nu are niciun fel de atribuții”, a afirmat Radu Marinescu.

Ministrul a mai spus că nu a primit o solicitare de studiu de impact.

„Nu cunosc nimic despre un studiu din impact…oficial nu am primit nimic. Ministerul Justiției nu participă la aceste proceduri de la CCR. Dacă ni se va solicita ceva concret, vom vedea, acționăm cu bună credință”, a mai declarat ministrul Justiției.

Judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată din lipsă de cvorum. O nouă ședință a fost stabilită pentru 16 ianuarie. Legea Guvernului Bolojan avea termen de intrare în vigoare 1 ianuarie.