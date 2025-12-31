Ministrul Radu Miruță spune ce pensie primește tatăl său, fost judecător: „Nu a avut mereu un salariu mare”

Reacția ministrului USR al Apărării, Radu Miruță, vine după ce a criticat dur CCR pentru amânarea unei decizii privind pensiile magistraților, moment în care mai multe voci din spațiul public au ridicat problema pensiei pe care o are chiar tatăl său, fost magistrat.

„Tatăl meu nu e subiect politic, m-a deranjat minciuna dusă la extrem. Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință”, a declarat miercuri Radu Miruță, într-o intervenție la Antena3.

Întrebat ce pensie are tatăl lui, Miruță a răspuns, inițial, că nu știe, apoi a estimat că primește „în jur de 20.000 – 20 și ceva de mii de lei, adică aproximativ 4.000–5.000 de euro”.

„Pe vremea când tatăl meu era judecător existau criterii de măsurare, și anume câte decizii date la o instanță se mențineau la instanța superioară. Și se făcea un scor, pe baza cărora se mai făceau astfel de promovări. Deciziile tatălui meu au fost constant menținute și nu au fost întoarse”, a spus Radu Miruță.

„Când s-au căsătorit părinții mei, mama era profesoară și aveau salarii aproximativ egale – 3.000 – 3.200 de lei. Între timp, salariile profesorilor au rămas cum au rămas, iar cele pentru judecători au crescut cu ordin de mărime, dar nu toată perioada de magistratură a tatălui meu a fost cu salariu mare”, a mai spus ministrul Apărării.

Miruță, despre tatăl lui: „A învățat la lumânare”

Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării din partea USR, a reacționat dur, pe 29 decembrie, la adresa celor patru judecători ai Curții Constituționale care au boicotat din nou ședința CCR în care trebuia să se ia o decizie pe tema legii privind pensiile magistraților.

„CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției!”, a scris Miruță pe Facebook la scurt timp după ce judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu au intrat în ședință.

Criticile sale au generat atacuri la adresa sa și a familiei, iar marți, ministrul a scris despre aceste atacuri pe pagina sa de Facebook.

„Tatăl meu s-a pensionat la 58 de ani, nu la 48, după 32 de ani de magistratură, dintre care 22 de ani, 6 luni și 15 zile în funcția de judecător. Nu 14 ani, nu alte invenții propagate cu rea-credință. Toate aceste detalii sunt publice și apar în Hotărârea nr.699/2010 a CSM. Copil de la țară, a învățat la lumânare și a pășit pentru prima dată în București când a fost admis la Facultatea de Drept a Universității din București, într-o perioadă în care admiterea se făcea prin examen greu și serios”, a scris ministrul Radu Miruță marţi, 30 decembrie, pe pagina sa de Facebook.

„A fost, pe rând, judecător, președinte de judecătorie, judecător-șef de secție la tribunal, președinte de tribunal și judecător cu grad de curte de apel. Prin muncă și rezultate. La acea vreme, performanța fiecărui judecător se măsura riguros, inclusiv prin procentul soluțiilor menținute de instanțele superioare. În cazul lui, acest scor a fost unul foarte bun: soluțiile date au rămas, în mod constant, de neclintit. Da, îl dau des exemplu în declarațiile mele publice, pentru că pentru mine este un reper de integritate, profesionalism și înțelepciune. O busolă de om, așa cum mi-aș dori să fie și pentru copiii mei”, a mai scris Radu Miruță.