Reacție dură din partea unui vicepremier după ce s-a întâmplat luni la CCR: „Vă cam bateți joc”

Radu Miruță, vicepremier și ministru al Apărării din partea USR a reacționat dur luni dimineață la adresa celor patru judecători ai Curții Constituționale care au boicotat pentru a doua zi la rând ședința CCR în care trebuia să se ia o decizie pe tema legii privind pensiile magistraților.

„CCR, vă cam bateți joc și duceți în derizoriu importanța instituției!”, a scris Miruță pe Facebook la scurt timp după ce judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu au intrat în ședință.

„Nu se poate sa fii judecător CCR și să ieși din sală de 2 ori pentru a nu face cvorum, pe o temă cu impact major pentru România”, a acuzat noul ministru USR al Apărării.

„Judecați și asumați-va, nu vă bateți joc!”, a mai scris el pe rețeaua de socializare.

Reacția sa a venit după ce președinta CCR, Simina Tănăsescu, a anunțat o nouă amânare pentru data de 16 ianuarie, din lipsă de cvorum.

„Am constatat și astăzi, ca și ieri, că nu a putut fi întrunit cvorumul. În ședința de ieri, plenul a început în formație completă. S-a diminuat pe parcurs, azi nu a putut fi întrunit”, a declarat Simina Tănăsescu.

„Studiul de impact (așa cum au cerut judecătorii propuși de PSD – n.r.) nu e o noutate. Studiile de impact nu sunt criteriu pentru analiza constituționalității legilor. Studiile de impact nu sunt relevante în analiza noastră”, a adăugat aceasta.