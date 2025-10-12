Ministrul Rogobete anunță controale la clinicile private din întreaga țară. Decizie luată după moartea unei tinere, din cauza complicațiilor după naștere

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, duminică, în cadrul unei vizite efectuate în judeţul Vaslui, că vor fi demarate controale în clinicile private din întreaga ţară pentru a se vedea dacă aceste instituţii sanitare respectă normativele legale în vigoare, informează Agerpres.

Decizia vine după ce o femeie în vârstă de 29 de ani a decedat în urma unei intervenţii chirurgicale efectuate într-o clinică privată din judeţul Constanţa.

„În România sunt multe clinici care funcţionează la parterul unui bloc, am spus de multe ori acest lucru, şi o mare parte dintre ele, din păcate, nu respectă normativul în vigoare pentru organizarea şi funcţionarea acestor clinici şi pun viaţa oamenilor, viaţa pacienţilor în pericol. Din acest motiv, la nivel naţional, Ministerul Sănătăţii, prin Inspecţia Sanitară de Stat, va demara un control pentru a verifica dacă toate aceste clinici private care funcţionează, mai mult sau mai puţin improvizat, respectă în totalitate sau nu normativul”, a afirmat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a precizat că în cursul zilei de luni Corpul de control al Ministerului Sănătăţii va fi prezent la clinica privată din Constanţa.

„Corpul de control va pleca la Constanţa luni dimineaţă la prima oră. Va fi un control comun cu Inspecţia Sanitară de Stat. Vor verifica dacă clinica ATI, blocul operator şi modul de organizare a unităţii sanitare corespund cu normativul în vigoare. Şi cu siguranţă voi face public rezultatul Corpului de control. Nu vreau să mă antepronunţ în momentul de faţă. Nu ştiu dacă a fost o culpă medicală sau dacă discutăm despre o nerespectare a protocoalelor şi a legislaţiei sau a modului de organizare a acelei clinici. Aşteptăm raportul Corpului de control, aşteptăm şi raportul Colegiului Medicilor, care vor investiga şi vor evalua dacă discutăm de o culpă medicală sau nu”, a menţionat ministrul Alexandru Rogobete.

O tânără în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma complicaţiilor apărute după ce a născut la o clinică privată, poliţiştii deschizând un dosar penal în acest caz.