Ministrul Sănătăţii, despre cazul medicului Ştefania Szabo, care a murit în timp ce era de gardă: „Nu știu de ce făcea șapte gărzi, erau nouă chirurgi în acea secţie”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a vorbit miercuri despre cazul medicului chirurg Ștefania Szabo, care a fost găsită fără suflare, la Spitalul Judeţean Buzău, în timp de era de gardă. El a spus că medicii trebuie ascultaţi mai mult şi că ar fi important un suport de consiliere pentru aceştia atunci când apar probleme de burnout sau momente de presiune.

„Trebuie să înţelegem cu toţii că şi medicii sunt oameni, şi obosesc şi uneori au probleme. Şi alte probleme decât cele din unitatea sanitară. Şi da, un suport psihologic pentru personalul medical, un suport de consiliere atunci când apar momente de burnout sau momente de presiune din diferite forme sau zone cred că este important şi cred că medicii trebuie ascultaţi mai mult”, a răspuns ministrul întrebat despre cazul de la Buzău, citează Agerpres.

Ştefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, a fost găsită decedată, marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii medicale. Avea doar 37 de ani.

Ministrul Sănătății a spus că la Spitalul din Buzău media gărzilor era de trei pe lună.

„La Buzău, media numărului de gărzi care trebuiau făcute era de trei gărzi de persoană pe lună, pentru că acolo erau nouă chirurgi în acea secţie, plus un contract de gărzi dintr-o zonă exterioară. Deci, în medie, puteau face trei gărzi pe lună. De ce doamna doctor a dorit să facă şapte sau alţii nu au dorit să facă gărzi şi ea a fost nevoită să îi suplimenteze nu ştiu în momentul de faţă şi nu mă pot pronunţa”, a spus demnitarul.

Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă

Între timp, continuă ancheta în cazul acestui deces. Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat, informează News.ro.

Tot miercuri, va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice, care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste cateva zile.

Între timp, surse apropiate anchetei citate de News.ro afirmă că anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă unde a fost descoperit trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.