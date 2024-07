Mircea Geoană publică imagini cu teza de doctorat, după acuzațiile de plagiat: „Nu voi permite nimănui să pună la îndoială o viață de muncă”

Mircea Geoană respinge acuzațiile de plagiat aduse luni de Emilia Șercan, într-o anchetă semnată în PressOne, pe care le califică drept „atacuri murdare”. „Nu voi permite nimănui, din motive exclusiv electorale și, în mod evident, motivat politic, să pună la îndoială o viață de muncă și studii făcute la cel mai înalt nivel de probitate și profesionalism”, transmite Mircea Geoană într-o reacție publicată pe Facebook și transmisă printr-un comunicat de presă. În replică, Emilia Șercan i-a amintit că, atunci când au discutat vineri, a dezvăluit o parte din dialogul avut vineri cu Mircea Geoană, în care oficialul vorbește de „responsabilități publice” și nu face acuzații.

Reacție vine după ce jurnalista Emilia Șercan a scris luni în Pressone că actualul secretar adjunct al NATO a plagiat prin traducere, fără vreun fel de atribuire și fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de președinții americani Bill Clinton și George W. Bush.

„Din seria caută până găsești și, dacă nu găsești, inventează, mă trezesc astăzi cu o acuzație de plagiat a tezei de doctorat pe care am terminat-o acum 20 de ani. De ce astăzi? Probabil pentru că unii s-au speriat de discuțiile din spațiul public despre o posibilă candidatură a mea”, a scris Mircea Geoană.

El afirmă că specialiștii s-au pronunțat deja asupra tezei sale de doctorat și nu au găsit dovezi de plagiat. „Când mai multe softuri anti-plagiat spun că NU există similitudini și totuși cineva se trezește să vină cu o acuzație falsă, nu pot decât să mă gândesc la rea-intenție sau rea-credință”, acuză Mircea Geoană.

În ancheta sa, Emilia Șercan a subliniat că „porțiunile de conținut plagiat prin traducere din limba engleză în română nu sunt depistate, în mod automat, la o verificare cu un soft antiplagiat.”

În reacția sa, Mircea Geoană afirmă că „pe fond, cele menționate (nr. în ancheta PressOne) și conceptul de plagiat sunt lucruri total diferite.”

„Mă așteptam la astfel de atacuri murdare, așa cum, de 3 luni, anumite posturi de televiziune duc o campanie de denigrare la adresa mea. Încă o campanie de fake news nu e nimic nou sub soare. Am în spate o carieră de studii în țară și străinătate în inginerie, drept, administrație publică, economie. Am făcut acest doctorat nu pentru a avea o floare la butonieră sau din nevoia de a ocupa vreo funcție, ci din curiozitate intelectuală și dorința de a cunoște și de a mă perfecționa continuu”, mai precizează Mircea Geoană.

Acuzațiile de plagiat

Actualul secretar adjunct al NATO și-a obținut doctoratul în iulie 2005 la Academia de Studii Economice (ASE) din București cu o teză intitulată „Evoluții în zona Atlanticului de Nord. Concluzii pentru integrarea României în structurile euro-atlantice”.

Potrivit anchetei semnate de Emilia Șercan, cel puțin 78 de pagini din cele 279, cât totalizează lucrarea, au conținut plagiat – text, grafice și tabele – preluat fără atribuire din diverse surse.

Plagiatul lui Mircea Geoană provine în special din trei surse, relatează Pressone, și anume trei rapoarte prezentate de foștii președinți americani Bill Clinton și George W. Bush. Niciuna dintre aceste lucrări nu este citată în textul doctoratului lui Mircea Geoană și nu este trecută în bibliografie. Acestea totalizează 72 de pagini din cele 78 suspecte de plagiat.

Mircea Geoană a fost numit secretar general adjunct al NATO în 16 octombrie 2019, devenind al 17-lea secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice.

Mandatul lui Geoană a fost extins în 2021 cu doi ani și a mai primit încă o extindere de un an până în octombrie 2024.