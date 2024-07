Mircea Geoană recunoaște că teza sa de doctorat are probleme de plagiat, dar sub 1%: „Am măsurat-o cu patru softuri”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a explicat că teza sa de doctorat, scrisă în urmă cu 20 de ani, este ”făcută pe bune” şi că doar 0,84 la sută din aceasta este în zona de plagiat. Acest lucru, spune Geoană, a fost verificat pe patru softuri diferite, scrie News.ro.

”0,84% din lucrarea mea de doctorat, făcută pe bune acum 20 de ani, este în zona de plagiat. 0,84% dintr-o teză de acum 20 de ani de zile. Asta spune totul din punctul meu de vedere. În rest, cum împachetezi, cum vrei să o comunici într-o logică preelectorală, e altă discuţie. 0,84%, făcută pe bune, muncit la ea, aşa cum am făcut de-a lungul vieţii mele (…) Am măsurat-o cu patru softuri – 0,84%. Dacă asta e o problemă, înseamnă că discutăm despre altceva. 0,84% e 0,84% în orice instanţă, în orice circumstanţă. Deci e un subiect care evident că are o anumită logică”, a declarat Mircea Geoană, la Digi 24, joi seară.

El a subliniat că este ”interesant” că abia acum, după 20 de ani de la scrierea lucrării de doctorat, teza sa a intrat în atenţia publică.

”Timing-ul este interesant. 0,84% asta vreau să rămână ca cifră. E o teză de 20 de ani. E interesant timingul, da. Nu este interesant? Mie mi se parte foarte interesant. Nimic nu mă surprinde în această campanie concertată împotriva mea din multe direcţii, care are un singur scop, să oprească un independent să ajungă acolo unde românii doresc să ajungă”, a mai completat Geoană.

Plagiat din președinții americani

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a plagiat în lucrarea de doctorat, prin traducere, fără vreun fel de atribuire şi fără ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de preşedinţii americani Bill Clinton şi George W. Bush, conform unui articol publicat în PressOne de jurnalista Emilia Şercan.

În replică, Mircea Geoană respinge acuzaţiile şi le pune pe seama discuţiilor din spaţiul public privind o posibilă candidatură a sa la Preşedinţie.