Guvernul american a inclus luni pe lista neagră compania din Singapore Megaspeed și filialele sale, suspectate că ar fi deturnat către China cipuri de ultimă generație produse de Nvidia, în ciuda embargoului în vigoare, scrie AFP.

Decizia a fost luată de Departamentul Comerțului al SUA ca urmare a criticilor venite din partea parlamentarilor și a oficialilor administrației, conform Reuters.

Astfel, Washingtonul interzice companiilor americane, în special gigantului tehnologic Nvidia, să-și exporte producția către aceste companii, cu excepția cazurilor în care guvernul american acordă o derogare.

Măsura este motivată „de riscul semnificativ ca aceste entități să fie sau să devină implicate în deturnarea produselor informatice de ultimă generație către utilizări finale sau utilizatori finali neautorizați”, se menționează într-un document oficial.

Malaezia a anunțat marți că va trimite operatorilor săi de centre de date o notificare prin care le va „recomanda să nu găzduiască, să nu închirieze spațiu și să nu furnizeze servicii” celor șapte companii incluse pe lista neagră americană, printre care se numără două filiale locale ale Megaspeed.

Aceste două filiale sunt Swiftdata, cu sediul în Singapore și societate-mamă a Megaspeed, precum și Speedmatrix, filială a Megaspeed cu sediul în Malaezia.

Intervenții pentru Huang

Anunțul a venit la câteva ore după ce Jensen Huang a fost repus în funcția de director general al Nvidia de către Consiliul de Administrație al companiei.

Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după ce au ieșit la iveală relații extraconjugale, în special cu fosta directoare a Megaspeed, chinezoaica Alice Huang, suspectată că este spion al Beijingului.

Președintele Donald Trump a exercitat presiuni asupra Consiliului de Administrație al Nvidia pentru ca Huang să preia din nou conducerea, considerându-l indispensabil în cursa pentru inteligența artificială dintre Statele Unite și China. Și vicepreședintele JD Vance, conform unor surse citate de Reuters.

Săptămâna trecută, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a reproșat Departamentului Comerțului, condus de Howard Lutnick, că nu a intervenit pentru a bloca exporturile de cipuri Nvidia către Megaspeed.

O subsidiară Alibaba, pe lista neagră

Pe lista americană figurează și Apex Enterprise Solutions, o filială din Singapore a gigantului chinez din domeniul tehnologiei Alibaba, care a calificat această decizie drept „eronată”.

„Apex nu a deturnat niciodată cipuri informatice de ultimă generație supuse restricțiilor de export americane. Vom explora toate căile legale pentru a ne proteja drepturile și reputația”, a declarat un purtător de cuvânt al Alibaba pentru AFP.

Alibaba se număra printre cei mai mari clienți chinezi ai Nvidia.

O listă publicată de Congresul american a dezvăluit că Alibaba a solicitat, în luna mai, licențe de export pentru aproape 950.000 de cipuri de la Nvidia.

Directorul general al Alibaba, Eddie Wu, a declarat săptămâna trecută că Alibaba va apela la cipuri naționale ca răspuns la cele mai recente restricții americane la export.

El a dezvăluit, de asemenea, că Alibaba antrenează în prezent următoarea generație a modelelor sale Qwen pe produse dezvoltate de T-Head, filiala sa specializată în proiectarea cipurilor.