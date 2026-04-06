Misiunea Artemis II a NASA a ajuns la Lună

Cei patru astronauți ai misiunii Artemis II a NASA au intrat în sfera de influență gravitațională a Lunii luni, în timp ce se deplasau pe o traiectorie care îi va duce în curând deasupra părții îndepărtate și ascunse a Lunii, devenind astfel oamenii care au zburat la cea mai mare distanță de Pământ din istorie, transmite Reuters.

Echipajul misiunii Artemis II aflat la bordul capsulei Orion lansate din Florida săptămâna trecută doarme în prezent, dar urmează să se trezească în jurul orei 10:50 (ora Coastei de Est a SUA, EST) luni, pentru a șasea zi de zbor.

Până la ora 19:05 EST, aceștia vor atinge distanța maximă față de Pământ a misiunii – aproximativ 406.700 km, cu 6.600 de kilometri mai mult decât recordul deținut timp de 56 de ani de echipajul Apollo 13.

Pe măsură ce astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, împreună cu astronautul canadian Jeremy Hansen, se apropie de acest record de distanță, ei vor ocoli partea îndepărtată a Lunii, observând-o de la aproximativ 6.400 de kilometri deasupra suprafeței sale întunecate. Aceasta va eclipsa un Pământ de mărimea unei mingi de baschet în fundalul îndepărtat.

Omenirea, din nou aproape de Lună

Momentul respectiv va fi punctul culminant al misiunii Artemis II, care va dura aproape 10 zile și este primul zbor de test cu echipaj uman din cadrul programului Artemis al NASA.

Seria de misiuni, în valoare de miliarde de dolari, își propune să readucă astronauți pe suprafața Lunii până în 2028, înaintea Chinei, și să stabilească o prezență americană pe termen lung acolo în următorul deceniu, prin construirea unei baze lunare care să servească drept teren de testare pentru posibile misiuni viitoare către Marte.

Survolul părții îndepărtate a Lunii va cufunda echipajul în întuneric și va provoca scurte întreruperi ale comunicațiilor, deoarece satelitul natural al Pământului le va bloca legătura cu rețeaua Deep Space Network a NASA, un ansamblu global de antene radio de mari dimensiuni pe care agenția îl folosește pentru a comunica cu echipajul.

Cât vor rămâne astronauții de partea îndepărtată a Lunii

Survolul va dura aproximativ șase ore, timp în care astronauții vor folosi camere profesioniste pentru a realiza fotografii detaliate prin fereastra capsulei Orion, oferind un unghi rar și valoros din punct de vedere științific asupra modului în care lumina solară se filtrează în jurul marginilor Lunii, într-un fenomen care echivalează practic cu o eclipsă de Lună.

Ei vor avea de asemenea ocazia să fotografieze un moment rar în care planeta lor de origine, micșorată de distanța record la care se află în spațiu, va răsări de la orizontul lunar pe măsură ce capsula lor va ieși din spatele Lunii – o reinterpretare spectaculoasă, la scară cosmică, a unui răsărit de Lună văzut de pe Pământ.

O echipă formată din zeci de oameni de știință specializați în studiul Lunii aflați la Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston va lua notițe în timp ce astronauții – care au studiat o gamă variată de fenomene lunare în cadrul pregătirii pentru misiune – își descriu observațiile în timp real.