Misiunea clandestină a lui Viktor Orban. Premierul Ungariei va veni și în România

Poate că acțiunile premierului Ungariei, Viktor Orban, par din afară niște simple capricii de moment sau poziționări de „Gică Contra”, însă scopul strategic e să ridiculizeze Uniunea Europeană, argumentează Daniel Hegedüs, expert German Marshall Fund, unul dintre experții consultați de publicația Panorama.

Viktor Orban, liderul de la Budapesta, are un plan foarte bine pus la punct, de când Ungaria a preluat președinția Consiliului Uniunii Europene, susțin mai mulți specialiști consultați de Panorama. Orban, care peste câteva zile va veni și în România, la Băile Tușnad, și-a compus acțiunile sub sloganul MEGA – Make Europe Great Again, inspirat de la idolul său politic de peste Ocean, Donald Trump.

Despre Trump: „Rezolvă el!”

Sloganul Make Europe Great Again e marca internațională care l-a făcut vizibil pentru un segment al presei străine, care altfel nu i-ar fi dat prea multă atenție în postura lui de premier al unei țări cu 10 milioane de locuitori. La asta, a adăugat formarea unui grup de extremă-dreapta în Parlamentul European, pentru influență politică asupra legislației comunitare, și un turneu pe care el l-a declarat ”de pace”, în Ucraina, Rusia și China, pentru a-și șlefui profilul internațional.

Totul a culminat cu o întâlnire cu Donald Trump, idolul de la care a împrumutat sloganul mai sus amintit. Rezolvă el!, scria Viktor Orban, apropo de războiul din Ucraina, într-un mesaj pe rețeaua X alături de o poză în care apărea împreună cu Trump, care anul acesta candidează pentru un nou mandat la Casa Albă. Și pe care Orban îl vede deja câștigător.

Daniel Hegedüs: Orban vrea să demonstreze că orice s-ar întâmpla, nu există consecințe

În ciuda apelurilor partanerilor din UE, Viktor Orban a uzurpat funcțiile de reprezentare internațională ale UE, în decurs de câteva zile.

„Am putea spune că, într-o oarecare măsură, premierul Orban e un pionier. Este primul care a transformat o democrație mai mult sau mai puțin consolidată într-o non-democrație. Și a făcut acest lucru ca parte dintr-un sistem de alianțe democratice, NATO și Uniunea Europeană. Nu e o misiune ușoară să autocratizezi o țară când ești înconjurat de democrații”, crede Daniel Hegedüs, expert German Marshall Fund.

Potrivit lui Daniel Hegedüs, scopul strategic al lui Orban e să ridiculizeze Uniunea Europeană. Să demonstreze că orice s-ar întâmpla, nu există consecințe. Dacă partenerii internaționali rămân cu impresia că orice ai face în Uniunea Europeană, nu vor apărea urmări negative, atunci, crede analistul, reputația Uniunii Europene va fi puternic afectată.

Zsuzsanna Vég: Sugerează că Europa a eșuat

”Când premierul Orban îndeamnă la o Europă măreață, din nou, cred că sugerează care este viziunea sa, și anume că Europa a eșuat. Că Uniunea Europeană a pierdut în cursa internațională. Că și-a pierdut competitivitatea, că nu e capabilă să se apere, că pierde pe plan demografic, cultural și așa mai departe”, spune Zsuzsanna Vég, cercetătoare asociată European Council on Foreign Relations.

Este ceea ce i-a reproșat și Joe Biden lui Donald Trump, și anume că prezintă o Americă în genunchi, slabă, un neadevăr factual și un narativ convenabil adversarilor democrațiilor.

În acest moment de maxim al reprezentării sale, Orban va ține un nou discurs la Băile Tușnad

Apropierea de Putin l-a făcut pe Viktor Orban nefrecventabil și din perspectiva partidelor populiste din Europa. Așa că el și-a făcut un alt grup: Patrioți pentru Europa, după ce a fost refuzat de către principalele două forțe politice din ECR: Frații Italiei, partidul premierului italian Giorgia Meloni, și Partidul Lege și Justiție al veteranului politician polonez Jarosław Kaczyński.

„Cred că abordarea în legătură cu Rusia și Ucraina a jucat un rol foarte important în decizia ca aceste două grupuri (ECR și Patrioți pentru Europa – n.r.) să nu fuzioneze și în faptul că Fidesz nu putea fi acceptat în ECR. Și cred că acest argument se va păstra. Dar, nu aș exclude definitiv ca aceste două grupuri, ECR și Patrioții, să coopereze în diverse dosare politice precum imigrația sau măsurile din cadrul Pactului Verde. Așadar, cred că în timp vom vedea o cooperare și o coordonare a acestor grupuri atât în Parlamentul European, dar posibil și în Consiliul Uniunii Europene, între guvernele naționale”, a explicat Zsuzsanna Vég.

În week-end, Viktor Orban vine la tradiționala conferință anuală din România, de la Băile Tușnad. Premierul Ungariei are un discurs pregătit pe care îl va ține sâmbătă la Universitatea de Vară „Tusvanyos”. Programul evenimentului în limba maghiară este aici, programul în limba română este aici.