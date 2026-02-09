Misterul medaliilor olimpice care se sparg la Jocurile de Iarnă de la Milano-Cortina îi lasă perplecși pe organizatori

Schioarea americană Breezy Johnson arată într-o conferință de presă crăpătura din medalia sa olimpică din aur, FOTO: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia Images

Fie că sunt de aur, argint sau bronz, există un lucru pe care medaliile Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina îl au în comun: se pot sparge, relatează Reuters.

Organizatorii Jocurilor au declarat luni că au lansat o investigație în urma unei serii de incidente care i-au lăsat pe mai mulți medaliați olimpici, inclusiv pe campioana americană la schi alpin Breezy Johnson, cu medalii crăpate și ciobite.

„Suntem pe deplin conștienți de situație și ați văzut imaginile”, a declarat luni într-o conferință de presă Andrea Francisi, directorul operațional al Jocurilor de la Milano-Cortina.

„Analizăm exact care este problema. Vom acorda maximă atenție medaliilor… astfel încât totul să fie perfect, pentru că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pentru sportivi”, a promis Francisi.

Johnson este una dintre mai multe sportive de top care și-au văzut medaliile rupându-se, crăpând și pocnind la doar câteva minute după ceremoniile de premiere, în primele zile ale Jocurilor.

„Este grea, este spartă”, le-a spus Johnson reporterilor la scurt timp după ceremonia de pe podium, arătându-și medalia crăpată și ciobită într-o mână, în timp ce panglica desprinsă îi atârna în jurul gâtului.

„Săream în sus și în jos de bucurie, apoi pur și simplu a căzut”, a povestit ea.

Mai mulți sportivi au reclamat probleme cu medaliile câștigate la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina

Johnson nu este singura: biatlonistul german Justus Strelow și-a văzut medalia de bronz zăcând crăpată pe podea, în timpul celebrărilor de la sediul echipei sale.

Premiul de argint al schioarei suedeze Ebba Andersson, obținut la skiathlonul feminin, a avut o soartă similară.

„Medalia a căzut în zăpadă și s-a rupt în două”, a declarat Andersson, citată de postul public suedez SVT. „Acum sper că organizatorii au un «Plan B» pentru medaliile stricate”, a adăugat ea.

Patinatoarea artistică americană Alysa Liu a povestit pe Instagram că panglica s-a desprins de medalia ei de aur, câștigată duminică în proba pe echipe.

Posibilă explicație pentru problemele cu medaliile de la Jocurile Olimpice din Italia

O sursă apropiată organizatorilor a declarat că problema ar putea proveni de la șnurul medaliei, care este prevăzut cu un mecanism de desprindere automată impus prin lege.

Sistemul este conceput să se elibereze automat dacă este tras cu forță, prevenind riscul ca purtătorul să fie strangulat.

Medaliile au un design curat și reprezintă „discuri de gheață”, formate din două jumătăți care se unesc prin simbolurile olimpice și paralimpice din centru.

Cele două jumătăți reprezintă sportivul individual și rețeaua din spatele succesului său, formată din familie, echipă și antrenori. Ele au, de asemenea, două texturi diferite: una mată (înghețată) și una lustruită.