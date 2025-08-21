Mita nu a fost mită. Judecătorii au respins confiscarea banilor dintr-un dosar al fostului primar Cătălin Cherecheș, spunând că aceștia au fost folosiți „în folosul comunității”. Cherecheș scăpase deja de dosar

Tribunalul Maramureș a respins marți, 19 august, solicitarea DNA privind confiscarea mitei din dosarul în care fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a scăpat în urmă cu doi ani de condamnare pentru că a intervenit prescripția. Cherecheș a fost trimis în judecată în 2018 fiind acuzat că a primit o mită de 150.000 de dolari, mascată în două contracte de sponsorizare, de la compania elvețiană care achiziționase toate depozitele de pirită auriferă ale Remin Baia Mare.

DNA l-a acuzat pe fostul că a câștigat capital electoral de pe urma banilor primiți de la elvețieni, însă judecătorii au apreciat acuzația ca fiind „îndoielnică”.

Decizia de marți a Tribunalului Maramureș nu este definitivă.

Procesul în care fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș a fost acuzat că a primit mită 150.000 de euro de la reprezentantul companiei elvețiene Werco Trade AG a încetat în 2023, când Curtea de Apel Cluj a constatat definitiv că a intervenit prescripția în privința răspunderii penale.

Curtea a observat atunci că instanța de fond – Tribunalul Maramureș- a uitat să se pronunțe asupra confiscării speciale a mitei din dosar, motiv pentru care a trimis dosarul înapoi pentru ca tribunalul să rejudece partea privind mita din dosar.

DNA a insistat în confiscarea sumei de 150.000 de dolari, chiar dacă banii nu au intrat direct în conturile lui Cătălin Cherecheș. Procurorii au acuzat că fostul edil a beneficiat de pe urma contractelor de sponsorizare, câștigând capital electoral. Parte din sumă a fost direcționată, potrivit datelor din dosar, chiar către trustul de presă local pe care Cherecheș îl deținea, sub forma unor contracte de publicitate.

Acuzațiile

Cătălin Cherecheș a fost trimis în judecată de DNA în 2018, fiind acuzat că în cursul lunii mai 2013 a pretins o sumă de bani cu titlul de mită de la milionarul elvețian Marco Wermelinge, reprezentantul companiei Werco Trade AG, pentru aprobarea cererii de eliberare a autorizațiilor de acces a autovehiculelor de mare tonaj pe raza municipiului Baia Mare, necesare pentru transportul unei cantități mari de pirite aurifere din incinta companiei Remin.

„Inculpatul a primit suma de 150.000 USD, disimulată în două contracte de sponsorizare, unul în valoare de 60.000 USD încheiat la data de 22.05.2013 între WERCO TRADE AG și Primăria municipiului Baia Mare și unul în valoare de 90.000 USD încheiat la data de 20.05.2013 între aceeași societate comercială și Handbal Club Municipal Baia Mare -Secția de fete”, se arată în actul de acuzare al DNA.

Procurorii subliniau în rechizitoriu că din suma livrată clubului de handbal, 50.000 de lei au fost virați trustului de presă pe care Cătălin Cherecheș îl deținea, prin interpuși, în baza unui contract de promovare, încheiat din dispoziția edilului.

Judecător: Banii au ajuns la comunitate

Investit să se pronunțe asupra mitei, Tribunalul Maramureș a respins cererea DNA, motivând că nu se impune confiscarea sumei de 150.000 de dolari pentru că banii ar fi fost utilizați în folosul comunității, iar fapta lui Cherecheș nu poate fi încadrată la luare de mită. Banii, subliniază judecătorul în hotărâre, au fost folosiți pentru „achiziția de echipamente de joacă și asistență tehnică la montaj, iar o parte a fost utilizată pentru cheltuieli legate de organizarea festivalului Toamna Băimăreană 2013 (materiale promoționale, execuție jocuri artificii Sărbătoarea castanelor, prestări servicii artistice)”.

Nu a fost mită, ci abuz în serviciu

Tribunalul Maramureș subliniază în motivarea hotărârii că infracțiunea de luare de mită-pentru care a intervenit prescripția – nu se susține, faptele edilului fiind mai degrabă abuz în serviciu.

„În ipoteza în care foloasele sunt pretinse, dar nu cu titlu de folos necuvenit, ci cu orice altă destinaţie, fapta nu întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de luare de mită, ci ale infracţiunii de abuz în serviciu, însă în raport de cadrul procesual de faţă o eventuală schimbare a încadrării juridice dată presupusei fapte nu este posibilă. În acest sens, s-a reţinut în doctrină şi practica judiciară faptul că, dacă făptuitorul pretinde o sumă de bani nu cu titlu de folos necuvenit, ci cu titlu de obligaţie ce trebuie îndeplinită de cel ce solicită actul, fapta nu constituie luare de mită, ci abuz în serviciu, ori de câte ori funcţionarul va motiva destinaţia şi va destina efectiv profitul ilicit primit nu în folosul propriu, ci în folosul unităţii”, se menționează în hotărârea Tribunalului Maramureș.

Motivarea instanței

Chiar dacă banii nu au intrat direct în conturile lui Cătălin Cherecheș, DNA a acuzat că fostul edil a beneficiar indirect de banii oferiți de afaceristul elvețian, câștigând capital politic prin campaniile de promovare plătite din banii din contractele de sponsorizare. Tribunalul a respins acuzația parchetului, considerând-o „îndoielnică”.

”Referitor la beneficiul indirect ce ar fi fost obținut de către inculpatul Cherecheș Cătălin în opinia acuzării, constând în capital electoral, instanţa reţine, pe de o parte, faptul că beneficiul alegat are un caracter incert, obţinerea sa nefiind susţinută de piesele probatorii ale dosarului, iar pe de altă parte este apreciat ca fiind îndoielnic, în contextul în care inculpatul a fost ales primar în cursul anului 2012, următoarele alegeri având loc abia în anul 2016”, se mai arată în hotărârea pronunțată marți de Tribunalul Maramureș.

Decizia instanței privind respingerea cererii de confiscare a sumei de 150.000 de dolari de la Cătălin Cherecheș nu este definitivă.

Condamnat într-un alt dosar de corupție

Fostul primar de Baia Mare a fost condamnat în noiembrie 2023, într-un alt dosar de corupție, la cinci ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Înainte de pronunțarea sentinței definitive, Cherecheș a fugit din România, intrând în Ungaria pe la vama Petea, din județul Satu Mare, cu cartea de identitate a unei rude, anunțau atunci reprezentanții Poliției de Frontieră.

A fost prins pe 28 noiembrie în oraşul Augsburg din Germania și încarcerat a doua zi la penitenciarul din Augsburg-Gablingen. Ulterior, a fost transferat la o închisoare din München. În martie anul trecut a fost extrădat în România, în prezent fiind încarcerat.

Socrii și soția lui Cătălin Cherecheș au fost, la rândul lor, condamnați la pedepse cu suspendare, fiind acuzați că au încercat să mituiască pe una dintre judecătoarele din completul Curții de Apel Cluj care judeca dosarul fostului edil.