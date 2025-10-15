Mobilizarea rezerviștilor: Cum justifică MApN ordinele de chemare date de pe o zi pe alta și cum explică situația unor rezerviști chemați la o adresă greșită

După relatările mai multor rezerviști chemați la exercițiul de mobilizare al Armatei Române, care spun că au primit o adresă greșită la care să se prezinte, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării dă vina pe aplicația pe care au folosit-o.

La execițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, au fost chemați 10.000 de rezerviști care au făcut armata înainte de 2004, înainte ca ea să nu mai fie obligatorie.

Care este scopul exercițiului de mobilizare?

„Unul dintre obiectivele exercițiului este de cooperare și colaborare între militarii activi și militari în rezervă. E o zi în care sunt puși la curent cu procedurile pe care le utilizează militarii români în prezent și o reaminitire a condițiilor de tragere”, a declarat Corneliu Pavel, miercuri, într-o conferință de presă.

Întrebat ce riscă cei care nu se prezintă la exerciții, purtătorul de cuvânt al MApN a explicat: „Există sancțiuni. Legiuitorul a prevăzut și amenzi, dar în general este bine să nu ajungem la amenzi”.

Un alt scop al exercițiului este de a vedea în cât timp se prezintă rezerviștii la unități, în condițiile în care aceștia sunt în general anunțați cu 24 de ore înainte de convocare.

„Pot fi probleme, sunt foarte mulți rezerviști chemați, peste 10.000 aici în București. Dar tocmai acesta este scopul exercițiului, de a ne adapta la condițiile pe care le avem acum și a vedea ce nu funcționează pentru a remedia pe parcurs. Vom vedea la finalul exercițiului, vom avea o ședință de analiză pentru toate problemele pe care le-am întâmpinat”, a spus colonelul Pavel.

El a explicat că în București ultimul astfel de exercițiu a avut loc în 2013, iar în Ilfov, în 2021.

Ce spune Armata despre ordinele de chemare date de pe o zi pe alta

Întrebat de HotNews de ce Armata trimite ordine de chemare de pe o zi pe alta, în multe cazuri, având în vedere că majoritatea rezerviștilor sunt persoane cu serviciu, viață de familie, programări sau, poate chiar, nu sunt în localitate în acea zi, colonel Mihai Bălțătescu, directorul exercițiului de mobilizare pe București și Ilfov, a spus că tocmai convocarea din scurt și prezentarea la unitate a celor mobilizați este un element care este testat:

„Nu este dat prea din scurt. Noi în cazul exercițiului încercăm să simulăm cât mai mult o situație apropiată de cea reală. Într-o situație reală ordinul de chemare la mobilizare specifică „de îndată”, deci nu are un termen fixat. Pentru a putea da concretețe acestui exercițiu și pentru a putea simula o situație reală acesta este termenul în care noi prevedem prevedem aplicarea lui, 24 de ore. Dar nu e doar în 24 de ore, pentru cei care au trebuit să se prezinte în a doua, a treia zi, timpul de prezentare era de 48 și respectiv 72 de ore.

După finalizarea exercițiului analizăm fiecare caz (de absență – n.r.) în parte. Dacă este cazul de sancțiune, în mod explicit se aplică celor care semnează în mod direct pe dovadă, dar nu se prezintă și nici nu justifică absența. Prin acte sau pur si simplu prezentarea situației chiar și printr-o discuție. Principala noastră intenție este de a nu aplica sancțiuni. Nu am avut la ultimele exerciții cazuri de aplicare de sancțiuni”.

Colonelul Băltățescu a subliniat că echipamentul și hrana pentru rezerviști sunt asigurate de MApN pe parcursul zilei de instrucție.

Răspunzând unei întrebări, oficialul Ministerului Apărării a spus că au existat situații în care s-au creat cozi la unele unități miitare la care au fost chemați rezerviștii, „dată fiind capacitatea de procesare, care este dată de punctul de evaluare medicală și punctul de evaluare psihologică pentru executarea ședințelor de trageri. El a mai sus că „nu s-a pus problema de așteptare foarte lungă”.

Ce spune MApN despre rezerviștii care reclamă că au primit o adresă greșită

Un jurnalist G4media a relatat cum a decurs exercițiul de mobilizare în Ilfov și a povestit că întâi a primit pe hârtie să se prezinte la strada Aeroportului nr. 2-4, localitatea Clinceni, județul Ilfov, însă, în realitate, adresa unde trebuia să ajungă era alta: „Aeroportului 16, nu 2-4, și în localitatea Cornetu, nu Clinceni”.

Purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel, a fost întrebat cum explică faptul că la aceste exerciții au fost chemați rezerviști la o adresă greșită.

„Au fost situații în care 20-30 de rezerviști au ajuns la strada Aeroportului nr. 2-4. Oamenii când au ajuns acolo și-au dat seama că nu era nimic acolo și au fost nevoiți să plece la nr. 16. Ce înseamnă bâjbăiala asta și faptul că pe hârtie scria nr. 4, iar ei au fost nevoiți să meargă la nr. 16?”, a fost întrebarea adresată de o jurnalistă purtătorului de cuvânt al MApN.

„Cel mai probabil, aplicația pe care au folosit-o pentru a ajune acolo nu avea adresa actualizată”, a răspuns colonelul Corneliu Pavel.

„Pot fi și mici greșeli, tocmai acesta e și rostul exercițiuluui. După ce se va încheia și vom avea ședința de analiză atunci vom stabili ce trebuie făcut pentru a remedia problemele”, a mai spus Pavel când a fost chestionat de HotNews mai departe pe problema greșelilor din ordinele de chemare.

Pe această problema a intervenit și colonel Mihai Bălțătescu, directorul exercițiului de mobilizare.

„Adresa era corectă și nu se putea rata, pentru că, dacă vă duceți în adresa aceea, nu există decât unitatea militară. Și o parte dintre rezerviști au fost chemați pentru carificarea situației militare chiar în acea unitate militară”, a spus Băltățescu.