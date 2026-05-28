Mojtaba Khamenei acuză SUA și Israelul că încearcă să „îngenuncheze națiunea” iraniană, dar spune că planul lor este „orb”

Banner cu imaginea ayatollahului Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, afișat în Piața Enghelab din Teheran, pe 11 martie 2026. FOTO: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a afirmat joi că Statele Unite și Israelul încearcă să-i „îngenuncheze națiunea”, după cele mai noi confruntări militare dintre aceste țări și Teheran, cele mai grave de la intrarea în vigoare a fragilului armistițiu încheiat pe 8 aprilie, scrie AFP.

„Planul orb al inamicului, după războiul impus, presiunile economice, asalturile politice și propaganda, este de a crea diviziune și distrugere pentru a compensa înfrângerile sale militare și de a îngenunchea națiunea”, a susținut Mojtaba Khamenei, într-o nouă declarație scrisă, difuzată de televiziunea de stat.

În acest mesaj publicat cu ocazia aniversării Parlamentului iranian, liderul suprem a făcut din nou apel la unitatea națională și la „coeziunea” iranienilor.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, i-a succedat tatălui său, Ali Khamenei, ucis în prima zi a atacurilor americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat represalii din partea Teheranului în întreaga regiune.

Rănit el însuși în urma acestor atacuri, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public începând de atunci.

El a suferit „răni superficiale la față, cap și picioare”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății din Iran, Hossein Kermanpour. „În afara rănilor superficiale la față, la cap și la picioare, care nu au necesitat amputarea și nici nu au provocat complicații, nu a avut nimic major. (…) În calitate de medic, cred că nu a fost vorba de răni grave, nicio operație specială nu a fost necesară, în afara unuia sau a două puncte de sutură”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

În schimb, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a afirmat pe 13 aprilie că Mojtaba Khamenei a fost „rănit și probabil desfigurat”.

Afirmațiile liderului suprem au venit după ce Statele Unite au doborât patru drone iraniene și au lansat atacuri asupra unei baze terestre din sudul țării, în noaptea de miercuri spre joi, provocând riposta din partea Teheranului, care a vizat o bază americană, acestea fiind cele mai grave ciocniri de la începutul armistițiului, potrivit AFP și Reuters.

Iranul a denunțat „încălcările continue ale armistițiului” de către SUA

Între timp, Ministerul de Externe iranian a condamnat joi cu fermitate „încălcările continue ale încetării focului” întreprinse de Statele Unite, în special loviturile aeriene din „ultimele zile” asupra sudului Iranului.

Iranul va lua „toate măsurile necesare pentru a-și apăra suveranitatea națională”, a dat asigurări purtătorul de cuvânt al ministerului, Esmail Baghai, într-un comunicat în care se referă la „violările continue ale încetării focului de către SUA, în special atacurile împotriva navigației comerciale în Golful Persic și în larg întreprinse în ultimele zile contra sudului Iranului”, conform Agerpres.

Forțele americane au lovit o bază la sol în Bandar Abbas, a anunțat pentru AFP în noaptea de miercuri spre joi un responsabil american, sub rezerva anonimatului. Loviturile au provocat o ripostă imediată a Iranului.

Gardienii Revoluției iraniene au anunțat joi că au vizat o bază americană, fără a o preciza însă.

Tot joi, armata kuweitiană a transmis că se confruntă cu „atacuri cu rachete și drone”.

Aceste incidente au loc în pofida schimburilor diplomatice în curs între Teheran și Washington în vederea unui acord care să pună capăt războiului declanșat de SUA și Israel pe 28 februarie.

Miercuri, Donald Trump a amenințat că va „termina treaba” dacă Teheranul nu va accepta un compromis, și a amenințat de asemenea sultanatul Oman, aliat al SUA și unul dintre mediatori în acest conflict.

Declarațiile sale au venit după ce televiziunea de stat iraniană a difuzat un proiect de acord în discuție, care sugerează că Iranul ar păstra controlul Strâmtorii Ormuz în cooperare cu Omanul.

„Acestea sunt ape internaționale. Noi le vom supraveghea, dar nimeni nu le va controla. Omanul se va comporta la fel ca și ceilalți sau va trebui să-i pulverizăm. Ei știu asta”, a spus președintele american, într-o aparentă confuzie, în care a încurcat Iranul cu Omanul.