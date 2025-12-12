Moment controversat din conferința de presă de la Curtea de Apel, semnalat de judecătorul Cristi Danileț: „Nu am găsit vreo normă care să permită asta”

Regulamentul instanțelor nu permite unor persoane străine de cauză să intre în posesia unei înregistrări din ședința de judecată, spune fostul judecător Cristi Danileț, semnalând un moment controversat din conferința de presă de joi de la Curtea de Apel București.

„Azi, președintele CAB și informaticianul instanței au făcut publică o înregistrare dintr-o ședință de judecată. Nu am găsit vreo normă în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor care să permită unei persoane străine de cauză să intre în posesia unei astfel de înregistrări”, afirmă Cristi Danileț într-o postare pe Facebook.

„Și cu siguranță nu există nicio lege care să permită distribuirea către public a unei astfel de înregistrări în afara cadrului procesual”, adaugă Cristi Danileț, care prezintă și dispozițiile din Codul de procedură penală cu privire la modul de acces la astfel de înregistrări.

„La cerere, părțile, pe cheltuiala acestora, pot obține o copie electronică a înregistrării ședinței de judecată în ceea ce privește cauza lor, cu excepția situațiilor în care ședința nu a fost publică în tot sau în parte”, prevede alin. (6) din Art. 369 din Cpp privind desfășurarea ședinței de judecată.

Șefa Curții de Apel a făcut publică o înregistrare cu o judecătoare care a criticat conducerea

La conferința „extraordinară” de presă organizată joi de conducerea Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie, președinta CAB, a adus numeroase critici la adresa judecătorilor care au acuzat abuzurile făcute de conducerea instanței.

Una dintre persoanele vizate a fost judecătoarea Daniela Panioglu, care a afirmat la postul Euronews că „Nu știu dacă funcționează ceva în România mai bine decât corupția din justiție”. Panioglu a criticat explicit conducerea CAB.

În replică, președinta CAB, Liana Arsenie, a spus în conferință că „În timp ce invocă exigențe morale, doamna Panioglu a lansat în spațiul public acuzații care nu sunt factuale. Ea a acuzat alte persoane fără probe”.

„O să prezentăm factorul declanșator al conflictului. Deși în 15 iunie 2011 doamna judecător a dobândit dreptul de proprietate a unui apartament, până în 2015 a continuat să deconteze o chirie de la stat, declarând în fals că nu deține o locuință. Când CAB a aflat realitatea și a sistat plata chiriei, judecătoarea a atacat decizia în instanță”, a spus judecătoarea Liana Arsenie despre colega ei, între timp exclusă din magistratură.

În continuarea expunerii despre judecătoarea Panioglu, judecătoarea Arsenie a mai spus că fosta ei colegă avea și o atitudine violentă. Mai exact, judecătoarea s-a certat cu un coleg „și i-a dat în cap cu dosarul”.

De aceea, nimeni nu mai voia să lucreze cu judecătoarea Panioglu, a susținut Liana Arsenie, președinta Curții de Apel București.

Apoi, cu ajutorul unui coleg de la IT, au difuzat o înregistrare audio, din sala de judecată, unde se auzea un proces unde prezida judecătoarea Daniela Panioglu.

Cum răspunde judecătoarea Daniela Panioglu acuzațiilor

După ce a fost acuzată de președinta Curții de Apel București că a comis fals în declarații și că a dat dovadă de „conduită ilicită”, fosta judecătoare Daniela Panioglu a reacționat spunând, într-o intervenție la postul B1TV, că prin această tactică se încearcă distragerea atenției de la problemele reale din justiție.

Liana Arsenie a pus în timpul conferinței de presă de joi o înregistrare audio dintr-un proces în care judecătoare era Daniela Panioglu: „Îl apărați? Ce își retrage clientul dvs? E logic, doamna avocat? Doamna avocat, vreți să vă trimitem la cursuri de drept? Când se face procedura civilă, în ce an? Răspundeți! Ce își retrage?”, se aude, printre altele, în înregistrare.

„În primul rând din câte îmi amintesc, era un dosar în care eu aveam bănuiala că există o înțelegere frauduloasă între părți, iar concluziile avocaților erau incoerente. De aceea am ridicat vocea, pentru că am înțeles că s-au înțeles fraudulos. Nu știu dacă această înregistrare avea voie să iasă în spațiul public. Pe de altă parte, cred că au căutat mult în 25 de ani de carieră să găsească acea situație”, a spus Daniela Panioglu în direct la B1TV.

Legat de acuzațiile că a cerut bani de chirie de la stat, conform legii, deși avea un apartament de trei camere pe numele său, Panioglu spune că de fapt apartamentul nu era „finisat”, deci nu putea locui în el.

„M-am săturat de chestia asta cu chiria. Mi-am cumpărat un apartament nefinisat. Și am întrebat dacă mi se poate deconta chiria până îmi termin finisajele la apartament, pentru a putea locui în el. Și mi s-a răspuns că da. Și m-am și judecat cu ei. Lia Savonea mi-a blocat decontările pentru că așa a vrut ea, nu pentru că așa spunea legea”, a susținut aceasta.