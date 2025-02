VIDEO Momentul exploziei de la fosta centrală nucleară din Cernobîl

O explozie urmată de incendiu a avut loc joi noapte la scutul care protejează rămăşiţele reactorului 4 al fostei centrale nucleare de la Cernobîl. Imagini cu momentul deflagrației au fost publicate de Volodimir Zelenski pe X.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat, vineri, că în cursul nopţii s-a auzit o explozie, urmată de un incendiu, la Cernobîl. AIEA a anunțat ulterior că „nivelurile de radiaţii din interior şi din exterior rămân normale şi stabile”.

Președintele Ucrainei a publicat momentul exploziei pe X și suține că Rusia a atacat cu drone obiectivul. El pune această lovitură în contextul unei amenințări teroriste.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,…