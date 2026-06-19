Un fost ministru al Justiției denunță „joia mizerabilă și un Blitzkrieg”

Monica Macovei a scris, vineri, un mesaj în care vorbește despre cazurile Ciucu, Fritz și PNL, fosta ministră a Justiției afirmând că ea crede că „președintele Dan și aripa pesedistă din PNL” au avut o implicație în derularea lor.

Despre acțiunile în instanță deschise de 16 liberali împotriva propriului partid – PNL, Monica Macovei consideră că „deciziile politice ale partidelor nu sunt în competența judecătorilor”.

„Ciprian Ciucu, susținător al domnului Bolojan este chemat la DNA și pus sub control judiciar, ICCJ condusă de Savonea respinge recursul lui Dominic Fritz impotriva ANI, iar Tribunalul Ilfov anulează decizii interne ale PNL fără nicio competență și nicio bază legală cu intenția de a împiedica congresul PNL și excluderea useliștilor. Deciziile politice ale partidelor nu sunt în competența judecătorilor”, a scris Macovei, într-un mesaj publicat pe pagina ei de Facebook și intitulat „Joia mizerabilă și un Blitzkrieg”.

Fosta ministră mai crede că cele trei cazuri în justiție au fost planificate de președintele Nicușor Dan și „aripa pesedistă din PNL”, „cu intenția de a lovi și rupe PNL și USR”.

Monica Macovei. FOTO: Agerpres

Macovei a amintit și despre desemnarea lui Adrian Veștea ca premier, despre care crede că Nicușor Dan „l-a preluat via Predoiu”.

„De la PSD ne așteptam la orice mizerie după 3 mineriade, Colectiv, grenade și gaze în 10 august 2018. PESEDAN tocmai ne-a spus că Guvernul «nu trebuia să cadă» și că «oamenii apreciază ce a făcut Veștea». Incredibil!”, a mai scris ea.

Acțiunile în instanță împotriva PNL și cazurile Ciucu-Fritz

Vineri, aripa Veştea din PNL a depus la Tribunalul Ilfov o nouă cerere de suspendare a două decizii luate la ședința de luni a conducerii partidului, în care cere suspendarea deciziilor prin care s-au convocat Consiliul Naţional şi Congresul Extraordinar.

Prima contestație depusă la Tribunalul Ilfov de tabăra Veștea a fost aprobată în aceeași zi de instanță, în aproximativ o oră și jumătate, după ce a fost depusă. Tabăra Veștea a reușit astfel să blocheze două hotărâri ale Biroului Permanent, prin care conducerea partidului a stabilit să nu fie votat Guvernul Veștea, iar cei care o vor face totuși, să fie excluși din partid.

Ieri, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de către procurorii DNA, într-un dosar în care procurorii îl acuză că a luat mită, în perioada noiembrie-decembrie 2025, când era primar al Sectorului 6.

Tot joi, ÎCCJ a stabilit că primarul Timișoarei, președinte al USR, este în conflict de interese, în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate. Decizia instanței supreme menține hotărârea inițială a Curții de Apel Timișoara din 10 februarie și este definitivă.

