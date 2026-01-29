Mortalitatea prin cancer scade, cu o excepție: cancerul colorectal face tot mai multe victime la tineri. Explicațiile prof. dr. Amadeus Dobrescu, chirurg MedLife

Supraviețuirea după un diagnostic de cancer a crescut simțitor în ultimii ani: date recente din SUA arată că supraviețuirea la cinci ani (intervalul standard urmărit în oncologie) a ajuns la aproximativ 70% pentru cazurile diagnosticate între 2015 și 2021. Un screening mai eficient, depistarea în stadii incipiente, când tratamentul poate fi curativ, dar și evoluția terapiilor personalizate – explică o parte din această veste bună. Există, însă, o excepție tot mai vizibilă: cancerul colorectal, care în ultimii ani este diagnosticat la tot mai mulți tineri (sub 45 de ani), adesea în stadii avansate. Prof. univ. dr. Amadeus Dobrescu, medic primar chirurg specializat în chirurgia oncologică, colaborator al Spitalului MedLife Medici’s din Timișoara, spune că fenomenul se vede deja în practică: „Din păcate, nu mai e o raritate să întâlnim pacienți foarte tineri. Am avut inclusiv o pacientă de 23 de ani cu o astfel de patologie, diagnosticata intr-un stadiu avansat de boala“.

În SUA, cancerul colorectal a devenit deja principala cauză de deces prin cancer la adulții sub 50 de ani, deși, per total, mortalitatea prin cancer a scăzut puternic în ultimele decenii. Într-o analiză citată pe larg în presa internațională, rata generală a deceselor prin cancer la persoane sub 50 de ani a scăzut cu aproximativ 44% între 1990 și 2023, însă mortalitatea prin cancer colorectal a crescut, în medie, cu 1,1% pe an din 2005 încoace.

Dacă în țările cu programe de screening bine puse la punct mortalitatea poate fi scăzută prin depistare precoce, în statele unde prevenția ajunge greu la populație, pacienții tind să vină mai târziu. În România, profilul de țară OECD notează explicit că disponibilitatea screeningului pentru cancer colorectal a fost limitată, fiind realizat „doar prin proiecte pilot din 2019“, ceea ce contribuie la diferențe față de media UE în mortalitatea evitabilă prin acest tip de cancer.

Cazuri la vârste tot mai tinere

Dincolo de statistici, diferența se vede în cazurile care ajung la medic: tot mai mulți tineri, chiar până în 30 de ani, unii în stadii avansate. „Cu cât pacienții sunt mai tineri, cu atât forma de cancer poate fi mai agresivă“, subliniază dr. Dobrescu, explicând că, în practică, evoluția poate fi rapidă, iar diagnosticul precoce contează enorm. Medicul dă un exemplu recent: o tânără de 23 de ani, care a ajuns în urgență cu o complicație a cancerului colorectal, a fost operată, iar la un an de la intervenție a revenit pentru o nouă operație pentru restabilirea tranzitului intestinal normal.

De ce ajung tinerii „în stadii avansate“: boală considerată rară, simptome ignorate, suspiciune mică

Cancerul colorectal rămâne, încă, asociat mental cu vârstele de peste 50 de ani. De altfel, și în practica medicilor, cei mai mulți pacienți sunt în grupa de vârstă 50-70 de ani.

Însă specialiștii Institutului Național de Cancer (NCI) din SUA atrag atenția că există patru semnale de alarmă care ar trebui investigate cu atenție și înainte de această vârstă: durerile abdominale persistente, schimbările de tranzit (diaree sau alte modificări repetate ale scaunului), sângerare rectală și anemia feriprivă (deficitul de fier). În analiza NCI, sângerarea rectală a avut cea mai puternică asociere cu boala, urmată de anemia feriprivă.

Atunci când boala nu este depistată la timp, iar pacienții ajung cu complicații, în urgență, este nevoie de tratament complex și, uneori, de decizii chirurgicale luate în context de risc crescut. În schimb, când pacienții merg la investigații de la primele modificări care ridică semne de întrebare, iar cancerul este diagnosticat devreme, șansele ca tratamentul chirurgical să fie curativ sunt foarte mari, subliniază chirurgul Amadeus Dobrescu.

Ce câștigă pacientul când operația se poate face minim invaziv

În prezent, tratamentul cancerului în general este un tratament multimodal, decis de o echipă multidisciplinară formată din chirurg, gastroenterolog, radiolog, oncolog, radioterapeut etc. „Pe lângă tratamentul chirurgical, este și tratamentul chimio-radio-terapic“, spune medicul. Cu alte cuvinte: momentul operator optim este decis în funcție de stadializarea și localizarea tumorii, pacientul putând avea nevoie și de neoadjuvante, chimioterapie și/sau de radioterapie (mai ales în cancerul de rect), pentru a reduce riscul de recidivă.

Unul dintre marile avantaje ale depistării precoce a cancerului colorectal îl reprezintă posibilitatea de a efectua intervenția chirurgicală minim invaziv: laparoscopic sau robotic. „Siguranța oncologică este aceeași ca în chirurgia clasică“, spune el, subliniind că rezultatul se judecă după principiile oncologice (margini de rezecție, ganglioni, piesa operatorie), iar esențială este experiența echipei.

Diferențele reale, în practică, sunt pentru pacient: incizii mai mici, durere postoperatorie mai redusă, reluarea mai rapidă a tranzitului și a alimentației, mobilizare precoce, spitalizare mai scurtă și reintegrare mai rapidă. Sunt avantaje care, în viața pacienților, se traduc în zile câștigate, în recuperare mai ușor de dus și într-o stare de spirit mai bună, esențială pentru o bună evoluție după diagnosticul de cancer.

În chirurgia robotică, medicul vede un beneficiu particular în cancerele de rect joase, unde spațiul de lucru este dificil și fiecare milimetru contează. „Se vizualizează mult mai clar pachetele nervoase, există un risc mai mic de disfuncții urinare, sexuale“, explică el, punctând un detaliu pe care îl conștientizăm mai puțin la început: nu doar supraviețuirea contează, ci și calitatea vieții după tratament.

Una dintre cele mai mari temeri ale pacienților este stoma (o deschidere la nivelul abdomenului prin care scaunul este colectat într-o pungă specială, temporar sau definitiv). Dr. Dobrescu spune că montarea unei stome nu depinde de tipul operației: clasică sau minim invazivă, ci de localizare (este necesară mai ales în tumori joase de rect/ocluzive), de stadiu și de context: „în urgențe cu ocluzie, de exemplu, poate fi mai sigur să faci o stomă temporară, urmând ca ulterior să fie desființată, decât să forțezi o anastomoză riscantă“, detaliază medicul.

„Înainte de toate trebuie să primeze siguranța pacientului“, subliniază chirurgul. Iar în unele cazuri, tranzitul poate fi reluat după un interval de timp stabilit împreună cu chirurgul.

„O colonoscopie-cadou la 50 de ani, sau chiar după 40“

Deși cauzele exacte ale cancerului colorectal nu sunt pe deplin cunoscute, există câteva măsuri pe care fiecare dintre noi le poate lua pentru a preveni boala sau complicațiile ei. Pe primul loc în topul celor mai importanți pași pe care-i putem face este screeningul. În lipsa unui program național coerent de screening colorectal, accesul la prevenție ajunge adesea să depindă de recomandarea medicului și de momentul în care oamenii se prezintă la investigații.

„Eu le spun tuturor ca, la 50 de ani, să-și facă o colonoscopie cadou. În condițiile actuale, în care cancerul apare din ce în ce mai des la tineri, vârsta primei colonoscopii cred că ar trebui să fie mai aproape de 40 de ani“, recomandă dr. Dobrescu. O distincție clară făcută de medic îi vizează pe cei care au cazuri de cancer colorectal în familie, dar și în cazul celor care apelează la teste genetice care identifică o predispoziție crescută la acest tip de cancer: screeningul trebuie început mai devreme și personalizat împreună cu medicul curant, spune chirurgul.

***

