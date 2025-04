Moscova recrutează în mod „sistematic” luptători din China pentru războiul ei, acuză Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat joi Rusia că lucrează sistematic în China pentru a recruta luptători pentru războiul din Ucraina, la câteva zile după ce a anunțat că forțele ucrainene au luat prizonieri doi cetățeni chinezi care luptau pentru Moscova, informează Reuters.

China avertizase anterior în cursul zilei joi Ucraina să nu facă acuzații „iresponsabile” după ce Zelenski a afirmat că serviciile secrete ucrainene au aflat că cel puțin 155 de cetățeni chinezi luptă pentru Rusia.

„Este limpede că acestea nu sunt cazuri izolate, ci mai degrabă eforturi sistematice ale Rusiei, în special pe teritoriul și în jurisdicția Chinei, de a recruta cetățeni ai acestei țări pentru război”, a scris Zelenski, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, referindu-se la bărbații luați prizonieri.

El a postat imagini de la un interogatoriu cu unul dintre cetățenii chinezi capturați în Donețk, imagini pe care Reuters nu le-a putut verifica în mod independent.

We continue to investigate all the circumstances surrounding the involvement of Chinese citizens in the Russian occupation forces.



The Security Service of Ukraine is carrying out the necessary procedural actions with the POWs recently captured in the Donetsk region. At the same… pic.twitter.com/beLlin1Qut