Motivul pentru care cel mai dorit inginer din Formula 1 a plecat de la campioana RedBull

Despărțirea dintre Adrian Newey și RedBull a luat prin surprindere pe multă nume, cel mai dorit inginer al momentului din Formula 1 alegând să se departă, de la începutul lui 2025, de echipa pe care a ajutat-o să domine de câteva sezoane cursele din Marele Circ.

Zvonurile conform cărora Newey se simte nefericit la RedBull și că unele decizii au fost luate peste capul său s-au adeverit.

Inginerul britanic în vârstă de 65 de ani a ales să plece înainte de terminarea contractului (finalul lui 2025) de la RedBull.

Presa de specialitate aduce la lumină și motivele din spatele acestei despărțiri surprinzătoare.

RedBull a început sezonul 2024 așa cum l-a încheiat și pe cel trecut: în forță, cu un monopost solid în toate compartimentele și cu un avantaj liniștitor față de marile rivale.

Odată cu trecerea Grand Prixurilor, RedBull a mai pierdut din elan, iar competitoarele sunt în imediata vecinătate, cel mai de temut rival fiind McLaren.

Newey a fost împotriva planului de răcire propus de Pierre Wache (directorul tehnic) și Enrico Balbo (șeful aerodinamicii de la RedBull). Cu toate că nu a fost de acord cu soluția propusă, Adrian Newey nu a putut opri implementarea respectivului update pe RB20.

După modificările aduse sistemului de răcire, dinamica puterii monopostului s-a schimbat foarte mult.

Întâmplător sau nu, RedBull nu mai beneficiază de avantajul liniștitor al ultimilor ani, în ultimele săptămâni formația austriacă fiind ajunsă din urmă de McLaren.

Simțind „o lipsă de motivație” și văzând cum nu mai este la fel de important în luarea unora dintre deciziile importante, Newey a hotărât să părăsească echipa care a trăit cele mai importante momente din existență alături de inginerul britanic.

