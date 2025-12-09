Motivul pentru care ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în ultimul moment vizita în România

Boris Pistorius nu a mai venit marți în România din motive de sănătate, a transmis, marți, Guvernul României, după ce vizita ministrului german al Apărării a fost anulată. Presa germană a relatat că oficialul nu a scăpat de valul masiv de răceli din Germania.

„Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, programată iniţial pentru astăzi, 9 decembrie 2025, nu va mai avea loc având în vedere anularea vizitei în România a înaltului oficial german, din motive de sănătate”, a anunţat, marţi, Guvernul României.

Programul stabilit de ministerele Apărării din România şi Germania la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, va continua la nivelul secretarilor de stat.

Astfel, din partea României va participa secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale din cadrul MApN, Sorin Dan Moldovan, iar din partea Germaniei, secretarul de stat parlamentar la Ministerul federal al Apărării, Dr. Nils Schmid, a mai transmis sursa citată.

Despre motivul pentru care Pistorius nu a mai venit în România a relatat, de altfel, și presa germană. Cotidianul Bild a relatat că ministrul Apărării are o infecţie gripală „de care suferă mii de germani”.

De asemenea, Bild scrie că ministrul avea programată, marţi dimineaţa, plecarea în tradiţionala sa vizită de Crăciun, în care merge să le mulţumească soldaţilor germani aflaţi în străinătate pentru serviciul adus ţării şi să le transmită încurajări.

Vizita lui Boris Pistorius urma să includă România şi Polonia, unde sunt peste 300 de soldaţi germani pregătiţi să apere spaţiul aerian al ţărilor menţionate în faţa intruziunilor ruşilor, la baza aeriană din Constanţa, la Marea Neagră, şi de la Malbork, la Marea Baltică.