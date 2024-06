Mulți români ajung să facă prima ecografie la peste 40 de ani. De ce a fost un succes campania de screening în parteneriat Regina Maria și Mega Image

În zilele noastre, rolul angajatorului nu mai este doar de a asigura un salariu și de a oferi siguranță la locul de muncă, ci acest rol se extinde în afara programului de lucru, în condițiile în care se dovedește că un angajator poate salva vieți. Rețeaua privată de sănătate Regina Maria și Mega Image au derulat anul trecut o campanie de screening gratuită, în cadrul căreia 1.200 de colegi din Comunitatea Mega au putut să-și facă o ecografie abdominală, mamară sau tiroidiană cu ajutorul unor caravane care s-au deplasat chiar la locul de muncă al acestora. În cadrul campaniei, mulți pacienți au ajuns pentru prima oară la medic pentru o examinare ecografică, iar campania s-a dovedit a fi un succes nu doar pentru sănătatea imediată a angajaților, ci și pentru contribuția la schimbarea mentalității legate de prevenție în România.

„Noi ajungem mai greu la un control cum se face acesta. (N.r. – În altă parte) E și costisitor, și aici e gratis. A fost foarte bine, aș dori să se mai facă asemenea controale, pentru că unele femei, cum sunt și eu, avem o vârstă, nu plecăm de acasă pentru așa ceva din cauza banilor, din cauza timpului. E un serviciu pentru oameni foarte bun.”

„E bine să ne verificăm sănătatea, să știm dacă avem probleme grave sau ceva.”

„Vestea că putem face un screening gratuit a fost una foarte bună. M-am înscris și am participat la o astfel de investigație. E un mega beneficiu și mă bucur cu atât mai mult cu cât echipa Regina Maria a venit chiar aici, la noi la serviciu, ceea ce mi-a salvat foarte mult timp.”

Declarațiile le aparțin, în ordine, angajaților Mega Image participanți la program.

În condițiile în care, în România, sistemul de sănătate este orientat cu precădere spre tratarea bolilor deja instalate, prevenția ocupă un rol secundar, spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană.

Totuși, fiecare dintre noi merită șansa de a preveni bolile, iar mentalitatea oamenilor se poate schimba prin lansarea unor programe de screening care să ajungă la cât mai multe persoane care, la rândul lor, să vorbească celor din jur despre cât de important este să ajungi la medic în mod constant, pentru verificare, nu doar pentru tratament.

Aceasta a fost filosofia Rețelei private de sănătate Regina Maria atunci când le-a propus celor de la Mega Image o campanie de screening pentru angajați: să le ofere acestora șansa la o verificare a stării lor de sănătate prin screening înainte ca bolile să se instaleze sau să devină grave și, în plus, să promoveze mai departe importanța mersului la medic din timp.

De ce e bine să avem campanii de screening

Programele de screening sunt importante. Și sunt cu atât mai importante cu cât există un număr mare de oameni care neglijează să-și monitorizeze starea de sănătate atunci când nu există simptome. Totuși, de ce să aștepți apariția simptomelor, când o poți preveni? Un diagnostic timpuriu permite tratamentul prompt și îmbunătățirea șanselor de vindecare.

Prevenția este esențială înainte ca problemele de sănătate să apară, să se agraveze sau să cauzeze complicații serioase. Ea este cea mai importantă parte a rutinei medicale, spune dr. Gabriel Brătuianu, medic generalist cu competențe în ecografie la Regina Maria. În felul acesta, poți să afli la timp dacă ai vreo problemă de sănătate și să o tratezi înainte de a se agrava.

Cel puțin o dată pe an fiecare dintre noi – bărbat sau femeie – ar fi bine să ajungă la medic pentru analize de sânge. În plus, femeile au recomandarea de a face un examen genital și o ecografie de sân sau o mamografie, iar bărbații trebuie să-și verifice prostata și plămânii, spune dr. Brătuianu. Totuși, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna. Fie din comoditate, fie din teama unui diagnostic neplăcut, de multe ori amânăm să mergem la medic.

Campania de screening realizată de către Regina Maria în parteneriat cu Mega Image a militat pentru o mai mare implicare a angajatorului în sănătatea angajatului.

Concret, toți angajații Mega Image au fost anunțați că se pot programa să facă ecografii abdominale, mamare și de tiroidă fără să fie nevoie să se deplaseze, pentru că, în anumite zile prestabilite, caravanele Regina Maria echipate cu specialiști și cu aparatura medicală necesară, s-au deplasat chiar la ei la serviciu.

Cei 1.200 de colegi care s-au programat au primit, ulterior, un ghid cu informații utile privind pregătirea pentru screening, durata unui astfel de control și detalii despre cum se va derula consultația.

„Caravana s-a deplasat în 12 județe din toată țara, am adresat toți cei 12.000 de colegi din toată organizația, din toate ariile de business – magazine, depozite si Sediul Central – au răspuns pozitiv 1.200 de colegi, cei care au reușit să se programeze pentru această inițiativă și, de aceea, credem că acoperirea a fost mare în rândul colegilor”, spune Ileana Alexandru, vicepreședinte în cadrul departamentului de Human Resources (HR) al Mega Image.

Și dr. Gabriel Brătuianu e de părere că pacienții au avut rezultate foarte bune de pe urma campaniei de screening, indiferent din ce perspectivă am privi: „Au fost unii foarte fericiți că au descoperit că nu au nimic și și-au dat seama cât e de simplu să faci o vizită la medic, au fost pacienți care au aflat că mai este necesar să facă câteva investigații suplimentare. Observăm că pacienții au conștientizat importanța acestui screening, am primit chiar mulțumiri că ne-am dus, pentru că ei greu se duc la astfel de investigații medicale, și ne-au încurajat să repetăm acest program”.

Primul contact cu medicul specialist, prima ecografie

Primul contact cu medicul este foarte important întotdeauna, dar poate cu atât mai important în cazul persoanelor care nu obișnuiau să meargă la controale de rutină și care au ajuns acum, prin intermediul campaniei de screening, pentru prima dată în fața unui specialist care să le facă o ecografie.

„Am avut colegi, chiar trecuți de 40 de ani, care au făcut pentru prima oară o astfel de investigație. Și credem că aceasta este cu adevărat o inițiativă care a schimbat vieți și mentalități”, spune Ileana Alexandru, vicepreședintele de HR de la Mega Image.

„Majoritatea nu se duseseră niciodată să-și facă o ecografie”, spune și dr. Gabriel Brătuianu, adăugând că rata de prezență a angajaților Mega Image la screening a fost de peste 95%, ceea ce reprezintă un succes.

Primul contact cu medicul este momentul în care individul poate să prindă curaj și să nu se mai ferească de un eventual diagnostic. Pentru că frica celor care evită să meargă la medic nu se referă la investigațiile medicale propriu-zise, ci e o frică de un eventual diagnostic nemilos.

„Nu este vorba de teama de investigații, ci de teama de a putea afla niște lucruri neplăcute. De aici este și teama de a se prezenta la medic. Dar, dacă medicul găsește ceva, înseamnă că (n.r. – acel ceva) există și este mai bine ca pacientul să știe, pentru că, dacă știi, poți să faci ceva, să tratezi mai departe problema”, spune dr. Gabriel Brătuianu.

Cei care s-au prezentat în fața unui medic în cadrul campaniei de screening au vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Dr. Brătuianu s-a arătat încântat de deschiderea pe care a observat-o la persoanele de peste 40 de ani care au vrut să-și facă investigații, deși unele dintre ele nu făcuseră vreodată o ecografie: „Este cu atât mai bine și mai de lăudat, cu cât persoanele de vârsta a doua care nu și-au făcut până acum astfel de investigații au venit. Am observat o mare deschidere la persoanele de peste 40-50 de ani, care poate nu și-au făcut în viața lor un examen ecografic și care acum s-au prezentat la medic, și-au luat inima în dinți, au trecut peste frici și au putut să vină la un control.”

Cum contribuie la schimbarea de mentalitate

Frica de diagnostic și lipsa de disciplină în ceea ce privește vizitele constante la medic țin de o mentalitate românească, dar această mentalitate e una care poate fi schimbată nu numai direct prin astfel de campanii, ci și indirect. Fiecare om care a avut șansa unui screening – fie că a fost vorba de o ecografie abdominală, una mamară sau una de tiroidă – se poate duce acasă și poate împărtăși beneficiile unei astfel de verificări. În felul acesta, treptat, întreaga societate poate deveni mai conștientă de avantajele mersului la medic înainte ca problemele să apară.

„Credem mult în ideea de prevenție, care înseamnă, evident, depistarea din timp a unor afecțiuni care astfel pot fi tratate mai ușor. De asemenea, credem că organizațiile cum sunt Mega Image sau Regina Maria au o responsabilitate în a educa atât angajații, cât și publicul larg, pentru că au la dispoziție resurse, conexiuni cu specialiști, dar si mijloace pentru a promova sănătatea și prevenția în organizațiile lor”, e de părere Ileana Alexandru, de la Mega Image.

Și George Popa, manager de Proiecte Speciale la Regina Maria, vorbește despre importanța campaniilor de screening de acest tip în schimbarea mentalității la scară largă. „Genul acesta de proiecte aduce sănătate nu numai angajaților, ci și comunităților din care angajatul face parte. Pentru că angajatul face parte din mai multe comunități: din echipa de la locul de muncă, din organizația în care lucrează, dar și din familia lui, restrânsă sau extinsă, și din grupul de prieteni, și-atunci, implementând astfel de programe, prin care aducem și educație medicală, și informație, dar și sănătate efectivă, putem să o și scalăm mai departe cu ajutorul fiecărui angajat care ia parte la astfel de programe. În felul acesta, ajungem să promovăm prevenția în comunități și, împreună cu ei și cu astfel de companii, să fim mai puternici și mai sănătoși”, e de părere George Popa.

„Angajați sănătoși, bucuroși și productivi.” Cum s-a decis proiectul

Gândul din spatele proiectului realizat de către rețeaua privată de sănătate Regina Maria împreună cu partenerii de la Mega Image a fost de a contribui la bunăstarea angajaților.

„Inamicul numărul unu al productivității este boala, starea de sănătate precară, un stil de viață nesănătos. Știm cu toții că de la o banală răceală ne e greu să ne concentrăm, să fim productivi, atât în viața profesională, cât și în cea personală. Așa că gândul din spate a fost să aducem sănătatea la angajații Mega Image”, spune George Popa.

Pentru ca angajaților Mega Image să le fie simplu, adică să aibă acces ușor și rapid la un astfel de screening, a fost nevoie ca proiectul din spatele campaniei să fie unul provocator, complex și de durată.

„Îmi amintesc prima mea vizită împreună cu echipa de la Regina Maria la Mega Image. Încă de atunci m-au cucerit determinarea și hotărârea cu care ei voiau să facă un proiect de sănătate pentru angajații lor, dincolo de abonamentul medical”, mai spune George Popa, adăugând că e normal ca un astfel de proiect să poată fi implementat după discuții îndelungate, tocmai pentru a putea lua în considerare cât mai multe dintre nevoile atât ale angajaților, cât și ale angajatorului, astfel încât impactul să fie semnificativ.

„Astfel de proiecte, care își doresc să aibă un adevărat impact și la cât mai mulți angajați, nu se pot face de pe o zi pe alta”, completează George Popa, manager Proiecte Speciale Regina Maria.

Ileana Alexandru a fost atrasă mai ales de ideea aducerii investigațiilor medicale chiar acolo unde lucrează angajații Mega Image, cu ajutorul caravanei echipate special. „Ne-am gândit la ce ar putea să însemne o investigație de interes general pentru colegii noștri. Astfel că am oferit colegilor noștri posibilitatea de a beneficia în mod gratuit de un screening mamar sau abdominal. Mai mult, la finalul anului trecut, am extins investigațiile, oferindu-le posibilitatea de a efectua și o ecografie tiroidiană”, spune ea.

Cum pot angajatorii să salveze vieți?

Câtă lume se gândește că un angajator poate avea un rol atât de important în salvarea de vieți umane? Totuși, în ziua de azi, rolul angajatorului nu mai este doar de a asigura un salariu și de a oferi siguranță la locul de muncă, ci acest rol se extinde în afara programului de lucru. Un angajator poate salva vieți.

Companiile private au un rol semnificativ în promovarea și conștientizarea prevenției de către populație, atât prin facilitarea accesului la servicii medicale, cât și prin campaniile de educare și informare pe care le desfășoară. „Din ce în ce mai multe companii își asumă rolul de a asigura bunăstarea angajaților și completează pachetele medicale cu programe de wellbeing și de screening. În ultimii ani, aprox. 200.000 de angajați au primit acces la programe de wellbeing, din care aproape 40.000 au fost screeninguri”, spune Andreea Minuță, director executiv al diviziei de abonamente a Regina Maria.

De altfel, Rețeaua privată de sănătate Regina Maria desfășoară, alături de companiile partenere, de mai bine de șase ani astfel de campanii de screening care includ investigații anuale de prevenție.

„Cele mai accesate screeninguri sunt cele oncologice, pentru depistarea celor mai frecvente tipuri de cancer. Un diagnostic timpuriu permite un tratament prompt și îmbunătățirea șanselor de vindecare. Pe termen lung, programele de screening reprezintă o schimbare majoră în ceea ce privește mentalitatea și comportamentul românilor, care au șansa să vindece în primul rând frica de diagnostic”, mai spune Andreea Minuță.

Ileana Alexandru spune că, în Mega Image, există o preocupare constantă legată de starea de sănătate a angajaților, dovedită prin derularea mai multor programe care țintesc starea de bine: „Cred că am reușit să demonstrăm că, dincolo de promisiunea noastră – Când suntem împreună suntem Mega! – stau acțiuni concrete, stau inițiative prin care adresăm nevoile lor reale. De aici și răspunsul lor în număr atât de mare la propunerea noastră”.

Andreea Minuță aduce în discuție și conceptul de wellbeing, care extinde conceptul de sănătate, cuprinzând astfel nu numai sănătatea fizică, ci și pe cea psihoemoțională. „Este foarte important ca angajatorul să înțeleagă ce înseamnă bunăstarea angajaților. În ultimii ani, sănătatea fizică a angajaților este doar o componentă a ecosistemului pe care toți îl numim, generic, loc de muncă. Organizațiile au înțeles că promovarea unei abordări holistice a sănătății angajaților, atât din punct de vedere fizic, cât și psihoemoțional, contribuie la un mediu de lucru sănătos și productiv. Este o investiție în primul rând în sănătatea angajaților și, implicit, în succesul pe termen lung al unei companii”, spune ea.

Pacienții abonați merg la medic de trei ori mai des decât cei neabonați

Dincolo de campaniile de screening, care, indiferent de importanța lor, au o durată limitată, specialiștii în sănătate vorbesc despre cât de importante sunt abonamentele atunci când vine vorba de prevenție. Când ai un abonament în care îți sunt incluse, de obicei, consultațiile și o serie de analize medicale, te duci mai des la medic, programându-te din timp. Nu mai amâni mersul la medic pentru când „o să ai bani” și, pentru că treci mai des prin cabinetul unui medic, nici nu te mai temi atât de tare de ce-ai putea afla.

„Aș vrea să felicit atât firmele, cât și pacienții care au abonamente medicale, pentru că asta înseamnă un semn de mare responsabilitate. Responsabilitate pentru tine, ca persoană, dar și pentru familie și societate. Un abonament medical îți oferă șansa la o paletă diversă de investigații medicale, ceea ce înseamnă că tu ai posibilitatea să-ți ții sub control tot timpul starea de sănătate”, spune dr. Gabriel Brătuianu, adăugând că abonamentul medical e avantajos și din punct de vedere financiar.

Milioane de români au accesat servicii medicale în rețeaua de sănătate Regina Maria.

„În ultimul an am înregistrat o creștere de peste 20% în divizia de abonamente. Gestionăm în prezent peste 850.000 de abonamente și un portofoliu de peste 11.000 de companii. Datele ne arată că pacienții abonați vin mai des la medic. Ei vin de trei ori mai mult decât un pacient neabonat. Cele mai accesate servicii sunt exact serviciile de prevenție care sunt incluse gratuit sau cu discount semnificativ în abonamentele medicale – vorbim de consultații, analize de laborator și ecografii”, spune Andreea Minuță, directorul diviziei de abonamente a Regina Maria.

Dintre serviciile puse la dispoziția abonaților de către Regina Maria, cele mai accesate sunt analizele de laborator, urmate de consultațiile de obstetrică-ginecologie, dermatologie, cardiologie și endocrinologie.

„În topul celor mai accesate servicii medicale în ultimii trei ani au ajuns specialitățile de cardiologie, endocrinologie și dermatologie întrucât ele sunt puternic influențate de starea psihoemoțională a angajaților. Dacă nu ești bine fizic, atunci nu poți avea o stare bună din punct de vedere psihoemoțional și valabilă e și viceversa”, explică Andreea Minuță.

În condițiile în care prevenția ocupă un rol secundar în România, pentru că sistemul de sănătate public este orientat cu precădere spre tratament, sectorul medical privat își asumă responsabilitatea de a ajuta populația generală să conștientizeze că e bine să ne gândim la sănătate atunci când o avem, nu numai când avem probleme. „În contextul socioeconomic care se arată, prevenția rămâne cea mai simplă și sigură formă de a te menține sănătos, dar și de a economisi. Gradul mare de accesare a serviciilor medicale pe abonament ne arată că pacienții abonați înțeleg importanța prevenției și pun sănătatea pe primul loc”, menționează Andreea Minuță.

Și mai accesibil decât atât. Clinica virtuală și cabinete on site

Atunci când se gândește la cele mai potrivite servicii medicale pentru abonații rețelei Regina Maria, Andreea Minuță vorbește despre ele personalizat, în funcție de preferințele angajaților calificați sau ale celor din producție.

În cazul industriilor calificate, spune ea, există o preferință clară către abonamente care includ pachete medicale complexe și care răspund nevoilor angajaților atât din punct de vedere fizic, cât și psihoemoțional. „Pentru ei, aceste abonamente complexe vor fi completate și de servicii de stomatologie. Tot pentru aceste industrii, observăm cât de apreciate sunt instrumentele digitale, care îi ajută pe pacienți să-și gestioneze rapid și eficient programările la medic, să vadă rezultatele analizelor și evoluția lor în timp, precum și sumele pe care le-au economisit pe abonament”, spune Andreea Minuță.

Clinica virtuală, platforma de telemedicină a rețelei de sănătate Regina Maria, prin care pacienții se pot programa la medici și pot avea consultații online, de oriunde s-ar afla, este accesată foarte des. În 2023, s-a atins pragul de 1 milion de programări de la lansarea clinicii virtuale, ceea ce reprezintă un record în medicina digitală din România.

Pentru angajații din producție, care se mobilizează mai greu să ajungă la o clinică, e apreciat atât accesul în Clinica Virtuală, cât și trendul companiilor de a deschide cabinete on site, la sediile companiilor: „În prezent avem peste 80 de cabinete medicale on site sau chiar minipoliclinici, cu cinci-șase cabinete deschise la sediile companiilor, astfel încât angajații să poată accesa serviciile medicale chiar acolo, la locul de muncă. Doar în ultimul an am deschis 10 astfel de locații”.

Proiecte de viitor

Atât rețeaua Regina Maria, cât și Mega Image, vor continua să pună în aplicare programe de sănătate destinate angajaților, inclusiv campanii de screening care presupun deplasarea la magazinele, depozitele sau Sediul Central a unor caravane echipate medical.

„Luăm în calcul să organizăm mai multe inițiative de acest gen, să adăugăm și investigații noi pentru colegii noștri, să reluăm caravanele care au avut atât de mult succes pentru colegii noștri”, spune Ileana Alexandru, vicepreședinte de HR la Mega Image.

Rețeaua privată de sănătate Regina Maria intenționează să extindă astfel de proiecte și către alte companii partenere, cu atât mai mult cu cât se constată că, după pandemie, tot mai mulți angajatori sunt atenți la sănătatea angajaților lor și aleg să completeze abonamentele medicale deja existente cu diferite extraopțiuni.

„Avem deja discuții cu multe companii pe astfel de proiecte. Companiile au înțeles că angajatul este o ființă complexă și holistică și încearcă să o trateze ca atare. Sunt luate în calcul dimensiuni precum sănătatea psihoemoțională, sănătatea orală sau din zona de screening de prevenție”, explică George Popa, managerul de proiecte speciale de la Regina Maria.

În cele din urmă, misiunea rețelei Regina Maria este, după cum mărturisește Andreea Minuță, director executiv al diviziei de abonamente, de a construi o rețea de sănătate care să arate comunității că îi pasă autentic de oameni. Obiectivul pe termen lung este de a crește generații de pacienți mai sănătoși, mai informați și mai responsabili, ceea ce vine la pachet cu o schimbare profundă a mentalității.

„Acționăm conduși de credința că pacientul trebuie să se afle în centrul preocupărilor noastre și că doar așa îi putem oferi acestuia experiențe pozitive memorabile. Suntem singurul furnizor privat din România care oferă pacienților posibilitatea de a acorda recenzii medicilor după vizita la medic. Avem în prezent peste 720.000 de recenzii pe care pacienții le-au oferit medicilor noștri, cu o medie de 9,56 la nivelul întregii rețele. Aceste recenzii sunt transparente și sunt publicate pe site-ul nostru și ajută pacienții în alegerea celor mai potriviți medici pentru a-și rezolva problemele medicale. În plus, suntem singurul furnizor de servicii medicale din România care măsoară gradul de satisfacție al pacienților cu privire la accesarea serviciilor medicale, iar rezultatele ne arată că direcția în care mergem este cea bună”, mai spune Andreea Minuță.

