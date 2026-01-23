Sari direct la conținut
VIDEO Musk ironizează planul de Pace al lui Trump la Davos: „O bucată din Groenlanda, o bucată din Venezuela!”

Președintele Donald J. Trump și Elon Musk în Biroul Oval, în luna mai a anului 2025. Credit line: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Tensiunile dintre Elon Musk și Donald Trump au escaladat public la Forumul Economic Mondial de la Davos. Printr-un joc de cuvinte între termenii englezești „peace” (pace) și „piece” (bucată), miliardarul a sugerat că inițiativa liderului SUA nu vizează pacea mondială, potrivit EuroNews.com.

Elon Musk a ironizat „Consiliul pentru Pace” recent înființat de președintele american. În fața mulțimii, chiar în cadrul forumului unde Trump a ales să-și lanseze oficial proiectul, el a declarat:

„Am auzit despre formarea summitului pentru pace și m-am gândit: este vorba despre «peace» sau despre «piece»? Știți voi, o mică bucată din Groenlanda, o mică bucată din Venezuela”. „Tot ce ne dorim este pacea”, a adăugat el, în timp ce publicul râdea în surdină.

Prin această remarcă, Elon Musk face aluzie la interesul lui Trump pentru resursele din Venezuela, țară a cărei conducător a fost capturat recent de SUA, și la presiunile liderului american asupra Danemarcei pentru a ceda Groenlanda, pe care vrea să o anexeze sau să o cumpere.

.De asemenea, CEO-ul Tesla și X sugerează că noul Consiliu nu este despre diplomație, ci despre o strategie de a obține teritorii și avantaje economice. Această critică se bazează pe faptul că noul organism solicită o taxă de 1 miliard de dolari pentru statutul de membru permanent.

Cronologia unei relații tensionate

Relația dintre Musk și Trump a devenit un adevărat roller-coaster din 2025, trecând rapid de la parteneriate strategice în culise la un război al declarațiilor în spațiul public, scrie EuroNews.com.

În timpul campaniei electorale prezidențiale, miliardarul l-a susținut pe Trump cu peste 230 de milioane de dolari (196 de milioane de euro), fiind cel mai mare donator individual, și, în același timp, a folosit platforma sa de socializare X ca instrument de de promovare a mesajelor lui Donald Trump.

La începutul administrației Trump, miliardarul din domeniul tehnologiei a condus DOGE, încheindu-și activitatea acolo la sfârșitul lunii mai 2025, după ce statutul său de „angajat special al guvernului” a expirat.

Tensiunile au început încă din primăvara anului 2025, când Musk l-a jignit public pe Peter Navarro, consilierul lui Trump. Ruptura definitivă s-a produs însă după ce Musk a părăsit Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE). Atunci, el a criticat dur noile legi fiscale ale lui Trump, declanșând un conflict deschis între cei doi.

Relația celor doi s-a transformat într-un război deschis în vara anului 2025. Președintele american a pus sub semnul întrebării statutul de imigrant al lui Musk și a amenințat că va sista sprijinul financiar și contractele publice pentru afacerile acestuia.

În toamna anului 2025, cei doi au dat din nou semne de relaxare a tensiunilor: Musk a participat la o cină organizată în onoarea prințului moștenitor saudit la Casa Albă, unde Trump i-a dat în mod demonstrativ o palmă prietenoasă pe umăr.

Experții descriu relația lor actuală ca pe o alianță forțată, bazată pe neîncredere. Amândoi colaborează doar pentru că știu cât de mult rău își pot face unul altuia în politică sau în presă. Cu toate acestea, miliardarul și-a manifestat deja intenția de a mobiliza din nou sume uriașe de bani pentru candidații republicani înaintea alegerilor parlamentare intermediare din noiembrie 2026.

