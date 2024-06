Geoffrey Hinton, „Nașul A.I.”, recunoaște un lucru greu de imaginat, Elon Musk sugerează să lăsăm creșterea copiilor în seama roboților, în timp ce premiera primului film scris în întregime de ChatGPT a fost anulată. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre viitorul film „spin-off” bazat pe lungmetrajul M3GAN, dar și când apare serialul „The Penguin” din universul Batman.

„Nașul A.I.” admite inimaginabilul

Geoffrey Hinton, inginerul în știința calculatoarelor și psihologul cognitiv-comportamental supranumit „Nașul A.I.” datorită muncii sale de pionierat la Google asupra rețelelor neuronale artificiale, a declarat că ar fi în favoarea distrugerii omenirii de către A.I., dacă ar duce la „ceva obiectiv mai bun” în materie de conștiență. El a făcut afirmația șocantă în timpul unei prelegeri online, răspunzând la o întrebare:

„Dacă A.I. superinteligentă distruge omenirea, dar creează ceva obiectiv mai bun în ceea ce privește conștiența, sunteți personal pentru sau împotriva acestui deznodământ? Dacă sunteți împotriva sa, ce metode ați sugera pentru a menține existența dominației conștienței umane în fața A.I. superinteligentă?”. „Sunt de fapt pentru asta, dar cred că ar fi mai înțelept pentru mine să spun că sunt împotrivă”.

„Spuneți mai multe”, îl îndeamnă moderatoarea. „Păi oamenilor nu le place să fie înlocuiți”, glumește stingher Hinton. „Sunteți pentru asta în ce fel? Sau de ce?”, revine moderatoarea. „Cred că dacă produce ceva… păi, există multe lucruri bune despre oameni, există multe lucruri nu atât de bune despre oameni. Nu este clar că noi suntem cea mai bună formă de inteligență care există”, răspunde inginerul.

„Evident, din perspectiva unei persoane, atunci totul se raportează la oameni. Dar s-ar putea să ajungem cândva în punctul în care vedem cuvinte ca ‘umanist’ drept termeni rasiști”, a adăugat Hinton. Acesta a făcut afirmațiile într-o prelegere online ținută în luna decembrie pentru MIT STS, Programul pentru Știință, Tehnologie și Societate de la Massachusetts Institute of Technology.

În condițiile în care canalul de YouTube al programului, locul în care prelegerea a fost transmisă live sau publicată ulterior, are doar câteva sute de abonați, afirmațiile sale au trecut complet neobservate până zilele trecute, când persoana care spune că a trimis întrebarea în cauză pentru a-i fi pusă lui Hinton a deschis o dezbatere asupra subiectului pe Reddit, informația fiind preluată apoi de futurism.com.

„Pentru a fi corecți, acesta a fost un răspuns spontan la o întrebare a publicului, dar a fost o afirmație destul de radicală cea cu care a răspuns – și el și-a subliniat poziția când i s-a cerut să elaboreze”, a notat utilizatorul Reddit care a deschis subiectul. Comentariile lui Hinton par de neînțeles în condițiile în care el și-a dat demisia de la Google anul trecut, avertizând cu privire la pericolele A.I. Comentariile sale de la min 55:28



Elon Musk sugerează să lăsăm copiii pe mâna roboților

Deși experții sunt tot mai îngrijorați de progresul fulminant al tehnologiei A.I., consensul pare să fie totuși că mai e ceva timp până când așa-zisul „Scenariu Terminator” vehiculat și în prelegerea lui Hinton pentru MIT să devină o posibilitate. Dar miliardarul Elon Musk a indicat joi un posibil pas în această direcție în ultimul videocall avut cu investitorii Tesla, după cum relatează Mashable.

Musk le-a spus investitorilor că Tesla ar putea ajunge să vândă miliarde de unități din roboții Optimus pe care i-a dezvoltat și pe care compania vrea să îi vândă cu 20.000 de dolari bucata. El a pornit de la faptul că piața auto mondială vinde 100 de milioane de mașini pe an și a extrapolat pornind de la asta, ajungând la cifra de miliarde de comenzi. Ideea ar fi ca toată lumea de pe planetă să vrea un Optimus.

„Acum, recunosc că sunt puțin optimist uneori. Știți, nu sunt complet lipsit de conștientizare de sine. Dar dacă nu aș fi optimist, nu ar exista această fabrică”, a spus miliardarul sud-african. Apoi a luat-o într-o direcție sci-fi, susținând că Optimus a fost proiectat să facă practic orice vrei să facă. Optimus „poate să îți fie companion, poate fi la casa ta, îți poate dădăci oarecum copiii. Îi poate învăța…”.

Acum, sunt convins că fanii înverșunați ai lui Musk vor spune că acel „oarecum” („sort of”, în original) nu înseamnă că el chiar zice să lași roboții să aibă grijă de copii, dar ce altceva ar însemna? După cum notează și cei de la Mashable, oricine a văzut de aproape (sau înregistrări video cu) un Optimus sau alt robot umanoid dezvoltat până acum nu ar dori ca acesta să se afle nicăieri în preajma copilului său.

Unii își vor aminti probabil că Musk a fost unul dintre cei 1.000 de experți și antreprenori care în martie anul trecut au semnat o scrisoare deschisă prin care cereau o pauză de 6 luni în antrenarea de sisteme de inteligență artificială mai puternice decât GPT-4. Trei luni mai târziu el anunța însă că își fondează propria companie de cercetări în domeniul A.I., care să vină cu o „a treia cale”.

Răuvoitorii vor spune acum că noile sale comentarii arată și în ce constă această „a treia cale”. Totuși, Musk le-a spus investitorilor Tesla că e puțin probabil ca producția roboților Optimus să înceapă înainte de 2025 și că inițial vor fi produși probabil doar 1.000 de roboți pe an. „Ne vom asigura că acești roboți sunt drăguți cu noi. Asta este foarte important”, a dat asigurări șeful Tesla.

Premiera primului film scris de ChatGPT a fost anulată

Trecând la zona de graniță dintre inteligența artificială și cinematografie, de la The Daily Beast am aflat că premiera primului film scris în întregime de A.I. a fost anulată după ce cinematograful care trebuia să îl difuzeze s-a răzgândit din cauza plângerilor primite de la public. Filmul numit The Last Screenwriter („Ultimul scenarist”) trebuia să aibă premiera duminica trecută la Londra.

Însă regizorul filmului, cineastul elvețian Peter Luisi, a declarat pentru The Daily Beast că a fost informat marți de către reprezentanții Cinematografului Prințul Charles că premiera nu va mai avea loc după ce aceștia au primit 200 de reclamații vizavi de eveniment. „Am fost complet surprins. Nu mă așteptam la asta”, a spus Luisi, care a folosit ChatGPT pentru a scrie scenariul lungmetrajului.



The Last Screenwriter spune povestea lui Jack, un scenarist de succes și ce se întâmplă cu el după ce acceptă propunerea de a scrie și produce un film cu ajutorul A.I. Luisi a folosit ChatGPT pentru a scrie povestea, personajele și fiecare cuvânt de dialog din The Last Screenwriter. El spune că a vrut să obțină răspunsul la întrebarea: „Cât de bun poate fi un film scris de A.I.?”

„Au fost atât de multe filme în care e ‘mașinăria versus omul’. În toate aceste filme un om și-a imaginat ce se va întâmpla, iar acesta este primul film în care nu omul, ci A.I., și-a imaginat cum ar fi”, argumentează Luisi. Acesta spune că actorii pe care i-a vrut pentru film „au fost uimiți de cât de bun e scenariul” scris de ChatGPT și că „aproape că nu le-a venit să creadă”.

Cineastul elvețian, care e practic necunoscut în afara țării sale, subliniază de asemenea că The Last Screenwriter e un film non-profit și spune că el a fost oarecum neînțeles de către criticii săi. „Cred că oamenii nu știu destule despre proiect. Tot ce aud este ‘primul film scris în întregime de A.I.’ și văd imediat inamicul, iar furia lor se îndreaptă către noi”, afirmă el, și plusează:

„Dacă scenariștii și-ar face timp să vadă filmul și să citească despre proces și de ce l-am făcut, nu îmi pot imagina că ne-ar condamna pe noi sau pe mine fiindcă sunt unul dintre ei”. Elvețianul mai spune că ar putea probabil să facă mulți bani cu lungmetrajul său, dar că intenționează să îl lanseze online gratuit pe 11 iulie. Din interviul acordat TDB nu reiese unde, dar bănuesc că pe site-ul filmului.

Filmul M3GAN va avea parte de un „spin-off” axat pe un „lovebot”

Cititorii de cursă lungă ai Nerd Alert și-au dat seama probabil până acum că laitmotivul rubricii de săptămâna aceasta e inteligența artificială și, cu riscul de a-i plictisi pe cei care nu sunt foarte curioși de subiect, mai vin cu una: studioul Universal a anunțat vineri că fi distribuitorul SOULM8tTE un film a cărui poveste se va învârti unui bărbat care încearcă să facă față pierderii soției cu un robot android.

„Într-o tentativă de a crea un partener cu adevărat conștient, el transformă fără să vrea un lovebot într-un suflet pereche mortal”, notează descrierea oficială publicată pentru SOUL8TE. Lungmetrajul va fi unul inspirat de M3GAN, filmul horror futurist lansat în cinematografe la începutul anului trecut, când a fost devansat în weekendul premierei doar de Avatar: The Way of Water al lui James Cameron.

M3GAN e despre un robot umanoid cu o prezenţă înfricoşătoare, creat pentru a-i ţine companie unei fetiţe orfane. Filmul a fost un succes financiar uriaș, cu încasări la nivel mondial de 180 de milioane de dolari versus un buget de producție de doar 12 milioane de dolari. Blumhouse, studioul american care l-a produs, anunțase deja încă de anul trecut că va face și un sequel M3GAN 2.

Acesta este programat să apară în cinematografe în data de 27 iunie a anului viitor. În ceea ce privește SOULM8TE, fanii vor mai avea de așteptat, Universal anunțând că țintește o lansare cinematografică pentru viitorul film al Blumhouse abia pe 2 ianuarie 2026, potrivit revistei Variety. Dată fiind egida Universal, cei care au ratat filmul original în cinematografe îl pot vedea la noi în streaming pe SkyShowtime.

Max a dezvăluit când apare serialul său „The Penguin”

Trecând de la filme la seriale și lăsând la o parte tematica futuristă, Warner Bros. TV venit în sfârșit cu primul trailer „full” pentru The Penguin („Pinguinul”), serialul său din universul Batman în care Colin Farrell va reveni în rolul personajului titular, după ce l-a jucat în lungmetrajul The Batman lansat în cinematografe în urmă cu doi ani și care va avea parte și de un sequel.

Dacă în privința filmului The Batman 2 vom mai avea de așteptat, Warner Bros. programând premiera sa pentru 2 octombrie 2026, The Batman e după colț, studioul american anunțând acum că el va fi lansat în streaming pe noua platformă Max în septembrie. Data exactă nu a fost anunțată deocamdată, în stilul tradițional al companiilor americane care trag de un anunț de genul până în pânzele albe.

Sarah Aubrey, șefa pentru producții a acum defunctei HBO Max, a dezvăluit încă din noiembrie 2022 că serialul va fi o „punte” între The Batman și TheBatman 2, așteptat inițial anul acesta, dar amânat după greva dublă care a paralizat Hollywood anul trecut. Serialul va avea 8 episoade și Matt Reeves, regizorul The Batman din 2022, este unul dintre producătorii executivi.

Lauren LeFranc (Agents of SHIELD) e showrunner pentru acest prim serial live-action modern din universul Batman. Cu distribuția nu o mai lungesc, că îți poți face o idee cu privire la ea din trailerul de mai jos, aș menționa doar că rolul Sofiei Falcone va fi interpretat de actrița americană Cristin Milioti (Made for Love, The Resort). Va fi cel mai important rol al ei de până acum:

