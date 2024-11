Nations League: România vs Kosovo – Tricolorii, la un punct de promovarea în Liga B

România – Kosovo, meci contând pentru Grupa 2 a Ligii C din Liga Naţiunilor, este programat, vineri, 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Antena 1.

România (12 puncte), principala favorită la calificarea directă în Liga B, şi Kosovo (9 puncte), care nu mai poate pierde poziţia a doua, se confruntă în derby-ul unei grupe din care mai fac parte Cipru (trei puncte) şi Lituania (zero puncte).

România (selecţioner Mircea Lucescu) are victorii pe linie în actuala ediţie din Liga Naţiunilor, 3-0 pe terenul celor din Kosovo şi 3-1 acasă cu Lituania – partide disputate în luna septembrie, 3-0 cu Cipru şi 2-1 cu Lituania, ambele în deplasare – partide disputate în luna octombrie.

Tricolorii nu au pierdut decât de două ori la nivel oficial din 14 iunie 2022 şi până acum, ambele eşecuri fiind înregistrate la Euro 2024, 0-2 cu Belgia în grupă, respectiv, 0-3 cu Olanda în optimile de finală ale competiţiei.

De menţionat că Răzvan Marin a reuşit să înscrie în toate cele patru partide de până acum din actuala ediţie de Nations League, de fiecare dată din penalty!

Atenţie, România câştigă grupa şi promovează în Liga B cu cel puţin o remiză în partida cu Kosovo!

„Kosovo este o echipă extraordinară care poate câştiga împotriva oricui. Sunt jucători care joacă în echipe mari din vestul Europei. Dacă nu au reuşit să facă un grup puternic, asta nu însemnă că nu sunt o echipă importantă”, a spus Mircea Lucescu.

Kosovo (selecţioner Franco Foda) a început cu un eşec actuala ediţie din Nations League, 0-3 acasă cu România, dar apoi a bifat trei succese, 4-0 cu Cipru şi 2-1 cu Lituania, ambele în deplasare, şi 3-0 cu Cipru pe teren propriu (primele două meciuri le-a disputat în septembrie, iar ultimele două, în octombrie).

De menţionat că, în ultimii trei ani, Kosovo nu are vreo victorie notabilă obţinută în deplasare, mai precis de la succesul cu 1-0 obţinut în Georgia, pe 2 septembrie 2021 (de atunci s-a impus doar în Cipru, Andorra, Armenia şi Lituania).

Kosovo nu a marcat nici măcar o dată cu România şi are doar un punct obţinut în cele trei meciuri directe disputate până acum (un rezultat de egalitate şi două înfrângeri).

„Încă putem obţine primul loc, însă pentru asta trebuie să câştigăm în România. Am făcut anumite modificări în lot din cauza accidentărilor, însă mergem acolo cu încredere şi cu o energie pozitivă. România are calităţile ei, dar şi Kosovo are atu-uri pe care le vom folosi”, a spus Franco Foda.

Cele două echipe naţionale s-au confruntat ultima oară pe 6 septembrie 2024, la Pristina, când România a câştigat în faţa celor din Kosovo, scor 3-0 (Man 40, R. Marin 51p, Drăguş 82).

