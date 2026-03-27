Nave chineze masive s-au întors din drum după ce au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz

Nava „CSCL Indian Ocean”, fotografiată cu câțiva ani în urmă în timp ce era ancorată în portul Hamburg, FOTO: Daniel Bockwoldt / AFP / Profimedia

Două nave cargo chineze s-au întors din drum vineri după ce au încercat să iasă din Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, în pofida asigurărilor din partea Iranului că vasele chineze pot trece, transmite Reuters.

Operatorul lor, compania COSCO din China, anunțase într-o informare pentru clienți din 25 martie că a reluat rezervările pentru containere de marfă generală pentru transporturi din Asia către Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Bahrain, Qatar, Kuweit și Irak.

Navele cargo „CSCL Indian Ocean” și „CSCL Arctic Ocean”, ambele sub pavilion Hong Kong-ului, sunt blocate în Golf de la începutul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, declanșat pe 28 februarie.

Datele platformei de urmărire a mișcărilor navelor Kpler arată că acestea au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz la ora 03:50 GMT vineri, dar apoi s-au întors.

Trecerea prin Strâmtoarea Ormuz „nu poate fi garantată”

Rebecca Gerdes, analistă la Kpler, a declarat pentru Reuters că incidentul de vineri a arătat că „trecerea în siguranță nu putea fi garantată” prin Strâmtoarea Ormuz.

Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului, a declarat într-un mesaj publicat miercuri pe rețeaua „X” că Iranul „a permis trecerea prin Strâmtoarea Ormuz pentru națiuni prietene, inclusiv China, Rusia, India, Irak și Pakistan”.

Cele două nave chineze au transmis mesaje prin sistemele lor de urmărire AIS, indicând că au proprietari și echipaje chineze, potrivit datelor de vineri de pe platforma LSEG.

Iranul a lansat atacuri asupra transportului maritim din Golf și a amenințat cu altele, situație ce a dus la blocarea a sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari în interiorul Golfului Persic.

Exporturile de energie, inclusiv țițeiul din Arabia Saudită și gazele naturale lichefiate din Qatar, au fost practic oprite.

Nava cargo chineză „CSCL Arctic Ocean”, FOTO: Wojciech Stróżyk / Alamy / Profimedia

Trump a anunțat un „cadou” din partea Iranului

Președintele american Donald Trump a declarat joi că Iranul va permite trecerea a 10 petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, ca un aparent gest de bunăvoință în cadrul negocierilor de pace cu administrația sa.

Nu au fost oferite detalii despre aceste petroliere sau dacă vreunul a traversat efectiv strâmtoarea după declarația lui Trump.

Un număr redus de alte nave au plecat prin strâmtoare în ultimele zile, inclusiv petroliere sub pavilion indian care transportau gaz petrolier lichefiat pentru uz casnic.

Un oficial de la Bangkok și compania petrolieră care deține nava au declarat miercuri că un petrolier thailandez a trecut prin strâmtoare în urma unei coordonări diplomatice cu Iranul.

Traficul din ultima săptămână a constat în principal în petroliere iraniene care au părăsit zona și nave cargo care au ajuns în Iran cu încărcături de cereale și alte mărfuri, potrivit datelor furnizate de specialiștii maritimi de la „Lloyd’s List Intelligence” și unei analize proprii a Reuters.

Iranul a declarat în repetate rânduri că anumite nave pot trece, dar a subliniat că Teheranul va decide care dintre acestea vor avea acest drept, adăugând că cele asociate cu SUA, Israel sau aliații acestora vor fi blocate.