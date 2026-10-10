„Un Premiu Nobel pentru antisionism”

Decernarea Premiului Nobel pentru Pace 2026 a împartit opinia publică mondială. În timp ce șeful ONU și alți lideri au felicitat-o ​​pe Navi Pillay, alții contestă alegerea Comitetului Nobel și spun că.

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Nobelul pentru Pace i-a revenit anul acesta juristei și judecătoarei sud-africană Navanethem „Navi” Pillay „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”.

A fost judecătoare la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda și, recent, a condus comisia ONU care a concluzionat că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor din Gaza.

Într-un discurs prin care a acceptat distincția, Pillay a mărturisit că, inițial, a crezut că „trebuie să fie o glumă”. Ulterior, a vorbit despre „onoarea profundă” pe care o resimte și a dedicat premiul „supraviețuitorilor crimelor internaționale”.

„Aplauze din iad”

Reacțiile la decernarea Nobelului pentru Pace au fost împărțite.

Acest Nobel legitimează „ura anti-Israel”, a reacţionat Ministerul israelian de Externe a pe X, spunând că şeful propagandei naziste, Joseph Goebbels „aplaudă cu siguranță din iad”.

Invers, secretarul general al ONU Antonio Guterres a felicitat-o pe Navi Pillay pentru Premiul Nobel pentru Pace, descriind-o drept „o voce fermă și independentă a justiției în cadrul unora dintre cele mai importante cazuri juridice internaționale din epoca noastră”. La fel și președinta Comisiei Europene: „Puțini și-au dedicat viața dreptății, păcii și demnității umane așa cum a făcut-o ea”, a spus Ursula von der Leyen.

„Un Nobel pentru antisionism”

Vineri seară, publicația americană The New York Sun, cu orientare conservatoare, a publicat un editorial în care contestă alegerea Comitetului Nobel, despre care spune că promovează „un atac global împotriva evreilor”.

Editorialul pornește de la declarația MAE israelian „Joseph Goebbels aplaudă cu siguranță din iad” cu o întrebare:

„Oare acuzațiile conform cărora opera de o viață a acestei sud-africane de 85 de ani este motivată de ura față de Israel și evrei i-au făcut pe membrii Comitetului de la Oslo să se răzgândească? Sau acesta a fost chiar motivul pentru care a fost transformată într-o vedetă de o zi?”

Editorialul mai susține că, înaintea anunțului, unele site-uri de pariuri indicau drept favorit pentru premiu Sudan Emergency Response Rooms, o rețea de grupuri locale care oferă ajutor civililor afectați de războiul din Sudan.

„Un premiu Nobel acordat acestui grup ar fi atras atenția asupra celui mai devastator război din lume, care, începând din 2023, a provocat până la 400.000 de morți. Cu toate acestea, ministerele de externe, presa și Organizația Națiunilor Unite sunt concentrate asupra Gazei”, consideră The New York Sun.

În continuare, publicația o acuză pe Pillay că a devenit imaginea „unei grupări miope care susține că Israelul comite «genocid» în acea zonă”.

„În calitate de laureată a Premiului Nobel, doamna Pillay dispune acum de o tribună mai largă decât înainte pentru opiniile sale nejuridice despre Israel și evrei”, mai scrie publicația.

Editorialul amintește și de un episod de la Conferința Mondială împotriva Rasismului de la Durban, din 2001, la care Pillay a participat.

„A devenit trist faimoasă în calitate de președintă a conferinței de la Durban din 2001 împotriva rasismului. Statele Unite, Israelul și o numeroase țări europene au părăsit conferința când a devenit evident că reuniunea se transformase într-un cadru pentru atacarea statului evreu. Când ONU a comemorat luna trecută conferința de la Durban, majoritatea țărilor au refuzat să participe”, potrivit publicației.

„Venin otrăvitor”

În continuare, publicația americană o acuză pe Pillay că și-a dedicat cariera demonizării Israelului.

„În tinerețe, când era activistă anti-apartheidului, doamna Pillay a spus că a fost cot la cot cu avocați evrei. Așadar, cum ar putea cineva să o acuze de antisemitism? Dar ce se poate spune despre o lungă carieră dedicată descrierii statului evreu ca fiind un rău unic printre națiuni?”, mai scrie The New York Sun.

Publicația mai spune că emisarul SUA pentru combaterea antisemitismului în mandatul lui Biden, Deborah Lipstadt, a descris comisia condusă de Pillay drept „venin otrăvitor”.

„Cei cinci membri ai Comitetului Nobel au o altă opinie, invocând „un fir comun” între activismul antiapartheid al lui Navi Pillay din Africa de Sud și activitatea sa în «unele dintre cele mai importante procese internaționale ale vremurilor noastre».

Înființat de un chimist care a inventat cea mai letală armă a epocii sale, dinamita, Premiul Alfred Nobel a fost odată un titlu prestigios de glorie. De la Le Duc Tho la Yasser Arafat, unii laureați au fost o alegere greșită. Cu toate acestea, ei au acționat într-un mod care ar putea fi descris, în linii mari, ca o contribuție la pace. Prin omagierea doamnei Pillay, Comitetul Nobel nici măcar nu încearcă să pretindă asta. În schimb, promovează ceva complet diferit: un atac global împotriva evreilor”, conchide The New York Sun.