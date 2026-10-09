VIDEO Câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace din 2026 acuză Israelul de genocid în primul mesaj după anunțarea premiului

Jurista și judecătoarea sud-africană Navanethem „Navi” Pillay, laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2026, a comentat în fața sălii de judecată primirea veștii.

Pillay a fost informată de decizia Comitetului Nobel norvegian la Forumul de la Nürnberg, o reuniune dedicată dezbaterii dreptului internațional, organizată în orașul în care au avut loc procesele criminalilor de război naziști, care au contribuit la punerea bazelor dreptului internațional.

„Dacă mai aplaudați puțin, s-ar putea să împart acest premiu cu Trump”, a glumit ea, într-o aluzie la gestul Mariei Corina Machado, laureata de anul trecut, care i-a făcut cadou Medalia Nobel președintelui american.

„Nu știu ce să cred despre asta, așa că întrebarea mea este: este adevărat? Christophe tocmai mi-a dat vestea și i-am spus: ‘Trebuie să fie o glumă’”, și-a continuat ea cuvântarea.

„Nu, nu, este peste tot, este la BBC, este peste tot”, i-au transmis cei prezenți.

„Aplauzele dumneavoastră, aici, în această sală, înseamnă foarte mult pentru mine, cu adevărat. Nu îți dorești să primești un premiu sau o distincție de orice fel decât dacă publicul este de acord că îl meriți. Așa că acesta este motivul pentru care apreciez atât de mult aplauzele dumneavoastră de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult. Dar, fiind avocat și judecător, vreau totuși să verific acest lucru”, a mai glumit ea.

Amazing moment. Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize. We are all so thrilled! This is her first reactions upon hearing the news: https://t.co/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

Laureata Premiului Nobel pentru Pace, mesaj tranșant despre situația din Fâșia Gaza

Apoi Pillay a trecut la un ton serios:

„Cred că este foarte potrivit să mă aflu aici, alături de prieteni și colegi, toți susținători ai drepturilor omului. Ultimul lucru pe care l-am făcut a fost să prezint raportul privind Gaza, în care am numit ceea ce se întâmplă acolo genocid”.

„Una dintre principalele reacții la acel raport a fost aceea de a-mi aduce un omagiu pentru curajul meu. Și vă puteți imagina cât de surprinsă am fost: de ce ar fi nevoie de curaj pentru a spune adevărul? Interpretezi legea, analizezi toate faptele, așa că este vorba despre un proces decizional imparțial”, a subliniat laureata Nobel.

Ea a amintit că în prezent este în continuare implicată, în calitate de judecător ad-hoc, într-o cauză în care Myanmarul este acuzat de genocid.

„Așa că toată lumea mă întreabă: ‘Când o să te oprești? Când o să te oprești?’ Luna trecută am împlinit 85 de ani, chiar aici. Evident, nu pot să-mi întrerup activitatea în sprijinul Academiei Principiilor de la Nürnberg, având în vedere oamenii pe care îi întâlnim aici. Vă mulțumesc foarte mult”, a conchis ea.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că Navanethem Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2026 „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”.

Reacție din Israel după ce Pillay a fost premiată cu Nobelul pentru Pace din 2026

The Times of Israel a amintit vineri după-amiaza că Pillay a ocupat anterior funcția de președintă a Comisii Internaționale Independente de Anchetă a Organizației Națiunilor Unite privind Teritoriile Palestiniene.

Comisia a fost condusă de Pillay de la înființarea sa în 2021 până anul trecut, când misiunea ONU a prezentat un raport de 72 de pagini care a concluzionat că există motive întemeiate pentru a crede că Israelul a comis și continuă să comită patru dintre cele cinci acte de genocid definite în Convenția privind genocidul din 1948.

Raportul a acuzat Israelul că a comis un „genocid” în Gaza, în încercarea de a-i „distruge pe palestinieni”.

Pillay a demisionat înainte de publicarea raportului, citând motive personale, însă afirma la momentul respectiv că acesta arată „existența intenției de a-i distruge pe palestinieni în Gaza prin acte care îndeplinesc criteriile stabilite în Convenția privind genocidul”.

Presa israeliană mai amintește că Pillay a fost Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în perioada 2008–2014, timp în care a criticat frecvent acțiunile Israelului.

În 2014, peste 100 de membri ai Congresului SUA au semnat o scrisoare adresată lui Pillay în care denunțau ceea ce ei numeau „părtinirea” Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (UNHRC) împotriva Israelului, sub conducerea acesteia.