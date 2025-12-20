Negocierile privind Ucraina: Emisarul lui Putin a anunțat că a plecat spre Miami și a postat un emoji special

Emisarul rus pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunțat sâmbătă că merge în Statele Unite la Miami, unde a început o serie de discuții pentru a oprirea războiului din Ucraina, transmit France Press și Reuters.

„În drum spre Miami”, a scris Dmitriev într-un mesaj pe rețeaua de socializare X, în care a pus și un emoji cu un porumbel al păcii cu o ramură de măslin în cioc.

Emisarul președintelui Vladimir Putin a atașat la postare și un scurt clip video care arată soarele dimineții străpungând norii deasupra unei plaje înconjurate de palmieri.

„În timp ce doritorii de război continuă să lucreze din greu pentru a submina planul de pace american pentru Ucraina, mi-am amintit de acest videoclip din vizita mea anterioară: lumina străpungând norii de furtună”, a adăugat el.

On the way to Miami 🕊️.



As warmongers keep working overtime to undermine the US peace plan for Ukraine, I remembered this video from my previous visit – light breaking through the storm clouds. 🌤️ pic.twitter.com/LESPIc7qIS — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) December 20, 2025

Delegații ucrainene și europene s-au deplasat, de asemenea, în acest oraș american situat în Florida pentru a participa la negocierile conduse de Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Participarea Rusiei și a Europei la aceste discuții reprezintă un progres față de faza anterioară, în care americanii purtau negocieri separate cu fiecare parte.

O sursa rusă a declarat pentru Reuters că orice întâlnire între Dmitriev și negociatorii ucraineni a fost exclusă.

„Nu sunt planificate contacte trilaterale cu partea ucraineană”, a declarat sursa rusă cu cunoștințe directe despre vizită, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Moscova susține în special că participarea Europei la discuții nu face decât să dăuneze procesului de pace și prezintă liderii continentului ca fiind favorabili războiului.

Aceste discuții au loc după ce președintele rus Vladimir Putin s-a angajat să continue ofensiva militară în Ucraina, lăudând câștigurile Moscovei pe câmpul de luptă la aproape patru ani de la începutul războiului, în cadrul unei conferinței sale de presă anuale.

Emisarul lui Donald Trump a insistat asupra unui plan în care Statele Unite ar oferi garanții de securitate Kievului, dar care ar face probabil ca Ucraina să cedeze o parte din teritoriul său, o perspectivă care nu este pe placul multor ucraineni.