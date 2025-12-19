Vladimir Putin ține vineri dimineață marea sa conferință anuală / Cele două întrebări la care vor răspuns rușii de rând

Panou electronic din Moscova care promovează marea conferință anuală a lui Vladimir Putin ce are loc pe 19 decembrie 2025. Foto: Pavel Bednyakov / AP / Profimedia

Vladimir Putin ține vineri dimineață marea sa conferință anuală în care face bilanțul anului care a trecut pentru Rusia și răspunde la întrebări puse de jurnaliștili și cetățeni. Cele mai importante declarații ale liderului de la Kremlin vor fi prezentate în acest articol pe HotNews.ro.

Evenimentul vine într-o perioadă în care se desfășoară o intensă activitate diplomatică pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina, după invazia ordonată de Putin în urmă cu aproape patru ani.

De asemenea, vine după un summit european maraton care s-a întins în noaptea de joi spre vineri și în care liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina, printr-un împrumut.

Pentru Putin, în vârstă de 73 de ani și la putere de un sfert de secol, această mare conferință anuală reprezintă un exercițiu mediatic care durează de obicei câteva ore și este transmis în direct la televiziune, amintește AFP.

În cadrul acesteia președintele rus se exprimă pe o gamă largă de subiecte, de la geopolitică și economie până la preocupările concrete ale populației și problemele locale.

Ca și în anii precedenți, se așteaptă cu mare interes declarațiile sale privind ofensiva rusă în Ucraina, care va intra în februarie în al cincilea an, dar și privind relațiile sale cu președintele american Donald Trump sau escaladarea tensiunilor cu europenii.

Miercuri, Putin a insistat din nou că obiectivele Rusiei în Ucraina vor fi „fără îndoială atinse”, fie pe cale diplomatică, fie prin mijloace militare. El a avut, de asemenea, un ton foarte dur față de liderii europeni, pe care i-a calificat drept „purceluși” care doresc să provoace „prăbușirea” Rusiei.

În timp ce Statele Unite au intensificat eforturile diplomatice în ultimele săptămâni pentru a elabora un plan care să pună capăt războiului, forțele ruse au accelerat în acest an avasul pe frontul din Ucraina, unde controlează aproximativ 19% din teritoriu.

Cele două întrebări pe care vor să i le pună rușii

Războiul rămâne o preocupare majoră pentru ruși. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada la jumătatea lunii decembrie, 21% dintre respondenți doresc să-l întrebe vineri pe Vladimir Putin când se va încheia „operațiunea militară specială” din Ucraina, conform termenilor în vigoare în Rusia.

Potrivit acestui institut, declarat „agent străin” de către autorități, 16% dintre respondenți ar dori, de asemenea, să știe când se vor îmbunătăți condițiile de viață, în contextul în care Rusia este vizată de sancțiuni occidentale masive și se confruntă cu o inflație puternică.

„Dacă aș avea ocazia să-i pun o întrebare președintelui, l-aș întreba când va veni pacea pentru toți. Ar fi o fericire!”, a declarat pentru France Presse Anna, o pensionară de 65 de ani, intervievată pe străzile Moscovei.

Grigori, logistician în vârstă de 62 de ani, ar dori, de asemenea, „să audă vești pozitive despre sfârșitul conflictului”, dar și despre „o scădere a ratelor dobânzilor la creditele ipotecare”, care ating niveluri record în Rusia și frânează investițiile.

Deși economia țării a rezistat până acum sancțiunilor care vizează în special exporturile de hidrocarburi, dificultățile cu care se confruntă se manifestă prin deficitul de forță de muncă, costurile mari ale creditelor bancare și creșterea prețurilor.

După doi ani de creștere susținută de efortul de război, economia rusă gâfâie. Banca centrală estimează o creștere a PIB-ului cuprinsă între 0,5% și 1% pentru 2025, față de 4,3% în 2024 și 4,1% în 2023.

Vladimir Putin se pregătește de două zile pentru conferință

Această mare conferință de presă anuală este, de asemenea, o ocazie pentru Vladimir Putin de a asculta și nemulțumiri privind situația locală ale celor din regiunile cele mai îndepărtate ale celei mai mari țări din lume, unde sunt probleme precum starea precară a spitalelor, numărul insuficient de școli sau drumuri proaste.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, Putin s-a pregătit miercuri „până târziu în noapte” pentru această conferință, analizând întrebările cetățenilor, precum și pe tot parcursul zilei de joi.

Peskov a spus că președintelui i-au fost adresate peste două milioane de întrebări, care sunt sortate cu ajutorul inteligenței artificiale. Întrebările sociale „ocupă primul loc”, a declarat el pentru ziarul Izvestia.

Programul era împărțit în trecut în două părți: marea conferință de presă anuală cu participarea presei occidentale și „Linia directă” de întrebări și răspunsuri cu cetățenii. Din 2023, cele două au fost comasate.

Întâlnirea lui Vladimir Putin cu presa se concentrează, în general, pe politică și pe marile probleme internaționale.

Sesiunea de întrebări și răspunsuri cu populația îi oferă lui Vladimir Putin ocazia de a promite că va rezolva problemele persoanelor fizice, de a mustra responsabilii regionali și, uneori, de a face dezvăluiri despre viața sa personală.

Aceste două evenimente, organizate aproape în fiecare an din 2001, sunt cele două mari transmisiuni televizate anuale ale președintelui rus.

În 2022, ele nu au avut loc, în contextul în care armata rusă tocmai suferise eșecuri importante în Ucraina.