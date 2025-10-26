Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a ataca inamicii Israelului

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că nu are nevoie de nicio undă verde pentru a-i ataca pe inamicii Israelului, care este un „stat independent”, relatează AFP.

„Politica noastră de securitate este în mâinile noastre”, a dat asigurări Netanyahu, duminică, în cadrul unei ședințe de cabinet. „Răspundem cum dorim la atacuri, așa cum am văzut în Liban și, cel mai recent, în Gaza”, a adăugat premierul israelian.

Netanyahu a făcut aceste declarații după o săptămână în care a primit vizite de la o serie de înalți oficiali americani ce urmăresc consolidarea armistițiului din Gaza, în vigoare din 10 octombrie.

Netanyahu a subliniat totodată că Israelul va avea drept de veto asupra membrilor forței responsabile cu garantarea securității în Fâșia Gaza după război, pe care Statele Unite încearcă să o înființeze în urma armistițiului pe care l-a mediat între Israel şi Hamas.

„Le-am spus clar forțelor internaționale că Israelul va decide care forțe sunt inacceptabile pentru noi”, a declarat premierul israelian, care se opune desfășurării de trupe din Turcia.