Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru eliberarea „tuturor ostaticilor” din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi seară că a dat „instrucțiuni pentru începerea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza, după prezentarea de către mediatori a unei noi propuneri de armistițiu, informează France Presse, citată de Agerpres.

„Am dat instrucțiuni pentru lansarea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor noștri și pentru a pune capăt războiului în condiții acceptabile pentru Israel”, a declarat premierul, într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă.

El nu a făcut nicio referire explicită la cea mai recentă propunere a mediatorilor (Egipt, Qatar și SUA), ce prevede, potrivit unor surse din Hamas și Jihadul Islamic, un armistițiu de 60 de zile însoțit de eliberarea în două etape a ostaticilor luați pe 7 octombrie și ținuți în continuare captivi în Gaza.

Planul a fost acceptat luni de mișcarea islamistă palestiniană Hamas, al cărui atac fără precedent pe 7 octombrie 2023 contra Israelului a declanșat războiul.

În paralel, Netanyahu a afirmat, înainte de se întâlni cu comandanții de rang înalt, că a venit „pentru a aproba planurile” prezentate de armată și de Ministerul Apărării „pentru a prelua controlul asupra orașului Gaza și a învinge Hamas”.

În urma instrucțiunilor premierului, armata se pregătește pentru o vastă ofensivă asupra orașului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale Hamas, după peste 22 de luni de război care a distrus teritoriul palestinian și a făcut zeci de mii de morți.

Obiectivele declarate ale acestei ofensive sunt înfrângerea Hamas și eliberarea tuturor ostaticilor.