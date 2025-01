Când apare sezonul 3 al „Squid Game”? Ce au spus Netflix și regizorul Hwang Dong-hyuk

„Când apare sezonul 3 al Squid Game?”, e întrebarea pe care și-o pun numeroși fani după ce sezonul 2 s-a încheiat în suspans, însă Netflix a dezvăluit deja că serialul său-fenomen se va încheia în 2025 și ar fi dezvăluit din greșeală data exactă, potrivit The Economic Times.

Netflix a anunțat pe 1 august că, după o așteptare de 3 ani, urmează să lanseze al doilea sezon al Squid Game în data de 26 decembrie. Compania americană de streaming a dezvăluit atunci un lucru cu totul neașteptat, care a luat prin surprindere inclusiv marile site-uri de la Hollywood specializate pe industria cinematografică: a comandat nu doar un al doilea sezon pentru serial, ci și un al treilea.

Netflix a dezvăluit totodată că intenționează să lanseze sezonul 3 al Squid Game în 2025. Chiar dacă nu a dezvăluit data exactă, asta înseamnă că sezoanele 2 și 3 au fost filmate concomitent, lucru care a devenit cu atât mai evident din modul în care s-a încheiat cel lansat la sfârșitul anului trecut.

Sezonul 2 al Squid Game a avut doar 7 episoade, cu două mai puține decât primul, tocmai fiindcă regizorul sud-coreean Hwang Dong-hyuk a avut libertatea să întindă firul narativ de-a lungul a două sezoane. Însă când urmează să fie lansat, mai exact, următorul sezon al Squid Game?

Regizorul sud-coreean, primul din țara sa recompensat cu un Premiu Emmy, a îngustat fereastra de lansare pentru următorul sezon al serialului într-un interviu publicat de revista Variety pe 26 decembrie:

„În acest moment, orice aș spune ar putea fi un spoiler, așa că vreau să fiu precaut. Dar ceea ce pot spune este că, după lansarea sezonului 2, cred că vom anunța în curând data de lansare pentru sezonul 3. Mă aștept ca acesta să fie lansat probabil în jurul verii sau toamnei anului viitor (n.r. a lui 2025)”.

„Când am scris pentru prima dată povestea sezoanelor 2 și 3, era un singur fir narativ lung. Inițial, intenționam să dezvolt această poveste pe parcursul a opt sau nouă episoade, dar, după ce am terminat-o, a ajuns să depășească 10 episoade, ceea ce mi s-a părut prea mult pentru a fi inclus într-un singur sezon. Așa că am vrut să găsesc un punct adecvat unde să ofer o încheiere pentru sezonul al doilea și apoi să continui cu al treilea”, a mai explicat el.

„Designul producției este acum mult mai mare ca amploare și apar mai multe personaje. Datorită succesului sezonului 1 mi s-a oferit libertatea creativă, inclusiv în ceea ce privește bugetul, pentru a aduce la viață tot ceea ce am intenționat creativ, de la amploarea poveștii până la toate scenele pe care le-am plănuit inițial”, a declarat acesta și în comentarii exclusive făcute pentru HotNews.ro înainte de premiera sezonului 2.

The Economic Times scrie în schimb că fanii sud-coreeni ai Squid Game au avut parte de o dezvăluire palpitantă de Anul Nou, când Netflix Korea a părut să divulge data de lansare a sezonului 3, la doar câteva zile după ce a apărut al doilea.

Un videoclip de tip „teaser” postat pe canalul oficial de YouTube al platformei de streaming părea să confirme data premierei următorului sezon, declanșând un val de comentarii pe rețelele de socializare.

Videoclipul o prezenta pe Young-hee, celebra păpușă-robot din jocul „Roșu, Verde”, fiind transportată într-un loc nou, unde întâlnește un alt robot, Chul-soo. Secvența a amintit de clipul de după genericul de la finalul sezonului 2, ceea ce a alimentat speculațiile despre un nou joc mortal în sezonul următor.

🎉 Squid Game Season 3 might debut on June 27, 2025! Netflix Korea dropped a teaser featuring new characters, but fans are mixed on the unconfirmed date. Rumors of DiCaprio joining? False, but the hype is real.



Stay tuned for the official word from Netflix! pic.twitter.com/ht8bp7A8ec