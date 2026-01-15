Netflix a comandat un nou serial de la creatorul „Squid Game” și a anunțat deja cine va juca în el

Cum continui după un serial Netflix care a adus cinematografia din țara ta în atenția internațională? Pentru Hwang Dong-hyuk, creatorul „Squid Game”, răspunsul pare a fi că mergi mai departe pe aceeași linie. Regizorul sud-coreean și-a stabilit următoarea serie pentru Netflix: o dramă polițistă plasată într-un cazinou, care urmărește povestea unei dealere de cărți atrasă într-o lume interlopă sordidă a jocurilor de noroc, relatează IndieWire și THR.

Serialul se numește „The Dealer”, iar Netflix tocmai a confirmat într-un comunicat publicat pe Tudum, site-ul său de știri, că a dat undă verde noii producții ce va fi filmată în Coreea de Sud. Hwang va produce serialul alături de Firstman Studio, compania de producție din spatele „Squid Game”. Netflix a publicat și descrierea oficială pentru viitorul serial:

„’The Dealer’ o are în centru pe Geonhwa, o crupieră de cazino extrem de talentată, a cărei viață este dată peste cap atunci când planurile de nuntă se prăbușesc după ce aceasta ajunge implicată într-o escrocherie imobiliară. Forțată să se întoarcă într-o lume pe care o părăsise în mod deliberat, Geonhwa se afundă în subteranul întunecat al jocurilor de noroc ilegale – și este constrânsă să-și activeze abilități supranaturale reprimate mult timp, care îi oferă un avantaj nefiresc la mesele de joc, în timp ce luptă să-și recapete controlul asupra propriului viitor”.

Deși Netflix nu a dezvăluit un eventual calendar de lansare pentru viitorul serial, cum se întâmplă de regulă la anunțarea unor producții noi, compania de streaming a confirmat distribuția pentru „The Dealer”.

Cine va juca în noul serial Netflix produs de creatorul „Squid Game”

Actrița Jung So-min (cunoscută din „Love Reset”, „Alchemy of Souls”) va fi în rolul principal al lui Geonhwa, alături de alți actori cunoscuți în Coreea de Sud precum Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk și Ryu Kyung-soo.

Actrița Jung So-min într-o secvență din filmul sud-coreean „Project Wolf Hunting” ce a apărut în 2022, FOTO: Cheum Film – Contents G / Christophel Collection / Profimedia

Ryoo Seung-bum (stânga) într-o secvență din filmul polițist sud-coreean Tazza: One Eyed Jack din 2019, FOTO: Everett / Profimedia Images

Ryu Kyung-soo în serialul „The Bequeathed”, un thriller ocult, ce poate fi văzut de asemenea pe Netflix, FOTO: Netflix / Everett / Profimedia

Choi Young-hwan, director de imagine pentru filme sud-coreene precum „Smugglers”, „The Thieves” și „Veteran”, își va face debutul regizoral cu acest serial.

Aici va fi o diferență majoră față de „Squid Game” întrucât pentru serialul care s-a încheiat în vara anului trecut Hwang a ocupat toate rolurile importante, inclusiv cel de regizor.

Cele trei sezoane ale „Squid Game” ocupă locurile 1, 2 și 3 în topul celor mai urmărite seriale Netflix într-o limbă străină, iar primul sezon al seriei este, de departe, cea mai vizionată producție a platformei de streaming, în orice limbă.

Deși reprezintă un pas înapoi față de primul sezon, sezoanele 2 și 3 ale „Squid Game” s-ar clasa totuși mai sus decât orice alt serial Netflix, cu excepția primului sezon dal „Wednesday”, în ceea ce privește numărul de vizionări în primele 91 de zile pe platformă. „Deși plasarea acțiunii din ‘The Dealer’ într-un cazinou ar putea contribui la un ton la fel de colorat și jucăuș precum cel din ‘Squid Game’, Netflix ar avea noroc dacă noul serial al lui Hwang ar ajunge măcar la o fracțiune din senzația culturală globală care a fost ‘Squid Game’”, scrie IndieWire.

Totuși, pare să nu fi încheiat complet capitolul „Squid Game”: cineastul sud-coreean a sugerat crearea unor serii spin-off, iar finalul serialului a inclus un cameo de proporții al actriței Cate Blanchett, care i-a făcut pe fani să spere la o continuare în limba engleză cu acțiunea plasată în SUA. Netflix nu a confirmat însă deocamdată nimic oficial.