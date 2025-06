„Squid Game”, sezonul 3: Serialul Netflix s-a întors azi în streaming, mai provocator ca oricând

„Squid Game”, cel mai urmărit serial produs vreodată de Netflix, s-a întors vineri în streaming cu al treilea său sezon, care va fi totodată și ultimul. Așteptările sunt cât se poate de mari iar, după cum arată primele episoade, regizorul sud-coreean Hwang Dong-hyuk pare să fi profitat din plin de bugetul mai generos pe care l-a avut la dispoziție.

Lansat în septembrie 2021, serialul în limba coreeană trebuia să fie unul de sine stătător, cu final închis. Însă succesul peste orice așteptări de care s-a bucurat „Squid Game” a făcut compania americană de streaming să comande și un al doilea sezon, după doar câteva luni de la lansarea sa.

Apoi, în septembrie anul trecut, Netflix a venit cu o veste complet neașteptată. Pe lângă anunțarea sezonului 2 pentru 26 decembrie 2024, compania a dezvăluit că Squid Game va avea și un sezon 3, care să încheie firul poveștii gândite, scrise și regizate de Hwang Dong-hyuk.

„Începe adevăratul joc”, afirma atunci cineastul din Coreea de Sud într-o scrisoare publicată de Netflix. Într-o discuție avută în decembrie cu HotNews.ro, el a a confirmat speculațiile apărute în industria cinematografică, potrivit cărora Netflix i-a pus la dispoziție o sumă mult mai consistentă pentru a-și duce la capăt viziunea privind serialul

„Designul producției este acum mult mai mare ca amploare și apar mai multe personaje. Datorită succesului sezonului 1 mi s-a oferit libertatea creativă, inclusiv în ceea ce privește bugetul, pentru a aduce la viață tot ceea ce am intenționat creativ, de la amploarea poveștii până la toate scenele pe care le-am plănuit inițial”, a declarat Hwang pentru HotNews.ro.

„Aș spune că, în mod clar, pentru sezonul 2 totul a fost extins în acest sens”, a subliniat el. Acest lucru a putut fi văzut deja în sezonul lansat în decembrie, care s-a încheiat cu o bătălie înarmată între o parte a jucătorilor și gardienii mascați în uniforme roz, una care a ținut în suspans până în ultimul moment.

Hwang Dong-hyuk cu Premiul Emmy câștigat în 2022 pentru regizarea serialului „Squid Game”, FOTO: Lee Jin-man / AP / Profimedia

Serialul Netflix „Squid Game” sparge un tabu major în sezonul 3

„N-a fost ușor. Am ucis toate acele personaje îndrăgite din sezonul 1, așa că a trebuit să creez personaje noi pentru sezoanele 2 și 3. M-am gândit că ar fi interesant să includ persoane care au legături între ele. Așa că îi avem pe Gi-hun și pe cel mai bun prieten al lui Gi-hun, o mamă și fiul ei, un fost iubit și fosta lui iubită, care este însărcinată. Sunt relații foarte intime. Gazdele jocurilor au făcut asta intenționat, pentru un plus de divertisment”, a declarat acum Hwang într-un interviu publicat săptămâna aceasta de The New York Times.

Aceste relații foarte intime și modul în care ele rezistă în fața unor jocuri pe viață și pe moarte sunt de altfel tabuul major pe care Squid Game îl explorează în sezonul său final.

Întrebat, în aceste condiții, cât de realist a vrut să înfățișeze violența în sezonul 3, Hwang a declarat pentru NYT:

„Am vrut să redau ce înseamnă eșecul social prin conceptul de moarte, pentru că despre moarte socială vorbesc, de fapt. Deci a fost mai degrabă o analogie. Dar există elemente care trebuie să fie realiste, de dragul poveștii. Așa că înțeleg de ce poate părea foarte violent sau brutal”.

„În ceea ce privește spectatorii, mă bucur că se bucură de el. Dar sper ca, după ce se uită la serial, să-și facă timp să reflecteze din nou asupra problemelor de actualitate. Dacă nu fac deloc asta și doar se bucură de ce le oferă serialul și de experiență, asta ar putea fi o problemă. Dar atâta timp cât le dă de gândit, pentru mine e în regulă”, a mai spus Hwang Dong-hyuk.

Sezonul 3 al „Squid Game” vine pe Netflix cu cele mai mari jocuri de până acum

După cum era de așteptat, noul sezon reia firul poveștii din locul în care s-a încheiat cel anterior: cu jucătorii rămași în viață confruntându-se cu repercusiunile luptei care a fost aproape să copleșească gardienii.

Inevitabil, tabăra care susținea continuarea jocurilor, acum într-o majoritate numerică puternică, votează să facă tocmai asta. Primul joc din noul sezon e o variantă mortală de „De-a v-ati ascunselea singur”, pusă în scenă într-un labrinit extins, într-un decor aproape suprarealist.

Jocurile care se desfășoară pe parcursul următoarelor episoade sunt la fel de grandioase. Netflix nu publică defalcat cât costă diferitele filme și seriale pe care le produce, deși presa specializată pe cinema află de regulă sumele aproximative în baza surselor sale din industria cinematografică.

De data aceasta Netflix a reușit însă să păstreze secretul față de jurnaliștii de la Hollywood, deși informații apărute în presa din Coreea de Sud sugerează că ar fi vorba de 100 de miliarde de woni (68,9 milioane de dolari) pentru sezonul 2 și 3 luate la un loc, de peste 4 ori mai mult decât bugetul pe care l-a avut Hwang pentru primul sezon al Squid Game.

Sezonul 3 al Squid Game e deja disponibil de vizionat pe Netflix în momentul publicării acestui articol de către HotNews.ro.