Netflix amenință compania-mamă a TikTok cu o acțiune „imediată” în justiție din cauza unui „motor de piraterie” pe care o acuză că l-a creat

Netflix a amenințat marți ByteDance, compania-mamă a TikTok, cu o „acțiune în justiție imediată”, alăturându-se altor trei studiouri de la Hollywood care au condamnat firma din China pe motiv că ar facilita încălcarea drepturilor de autor prin intermediul serviciului său de inteligență artificială (AI) Seedance 2.0, relatează revista Variety.

Avocații gigantului de streaming au trimis ByteDance o înștiințare oficială în care a cerut companiei chineze să elimine proprietatea intelectuală deținută de Netflix din seturile de date folosite pentru antrenarea instrumentului AI și să instituie mecanisme de protecție pentru a preveni noi încălcări.

„Seedance funcționează ca un motor de piraterie de mare viteză, generând cantități masive de opere derivate neautorizate care folosesc personaje, universuri și narațiuni scenarizate emblematice ale Netflix”, a notat în înștiințare Mindy LeMoine, director pentru litigii la compania americană de streaming.

„Netflix nu va sta deoparte și nu va privi cum ByteDance tratează proprietatea noastră intelectuală valoroasă ca pe niște imagini gratuite din domeniul public”, a subliniat aceasta.

ByteDance a primit un termen de trei zile pentru a răspunde. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase exemple de videoclipuri și filmulețe care pot fi generate cu Seedance 2.0.

This was a 2 line prompt in seedance 2. If the hollywood is cooked guys are right maybe the hollywood is cooked guys are cooked too idk. pic.twitter.com/dNTyLUIwAV — Ruairi Robinson (@RuairiRobinson) February 11, 2026

Nu doar Netflix e îngrijorată de noul instrument AI al ByteDance

Demersul a urmat unor mutări asemănătoare făcute de Disney, Paramount și Warner Bros, fiecare dintre acestea acuzând compania chineză că le-a sustras cele mai valoroase proprietăți intelectuale. Netflix a acuzat ByteDance că a facilitat încălcarea drepturilor asupra „Stranger Things”, „KPop Demon Hunters”, „Squid Game” și „Bridgerton”.

În cazul „Bridgerton”, scrisoarea susține că pe rețelele de socializare circulă videoclipuri care prezintă reprezentări neautorizate ale costumelor din sezonul 4, într-un cadru de bal mascat. „Aceste materiale reproduc costume specifice, esențiale din punct de vedere narativ, precum rochia «Lady in Silver» a personajului Sophie Baek”, a scris LeMoine.

„ByteDance a promovat chiar acest conținut folosind hashtagul #Bridgerton prin propriile sale canale oficiale de social media, precum @BytePlusGlobal”, a mai acuzat directoarea Netflix.

Compania americană a menționat de asemenea videoclipuri care circulă cu finalul serialului „Stranger Things”, „care includ reproduceri detaliate ale distribuției emblematice, precum și ale monștrilor din serie, inclusiv Demogorgoni și Mindflayer”.

Reacția companiei-mamă a TikTok

Ca reacție la controversele provocate la Hollywood, ByteDance afirmase încă de luni că va impune mecanisme suplimentare de protecție pentru a preveni utilizările neautorizate ale drepturilor de autor și ale imaginii actorilor de către utilizatorii Seedance.

Aceste asigurări nu au fost însă suficiente pentru Warner Bros sau Netflix, ambele trimițând marți scrisori companiei din China.

Scrisoarea Netflix a fost însă prima care a amenințat explicit cu acțiuni în justiție. De asemenea, documentul a încercat să anticipeze o eventuală apărare bazată pe „fair use” (utilizare echitabilă), argumentând că „folosirea unor opere protejate prin drepturi de autor pentru a crea un produs comercial concurent, mai ales unul care reproduce în mod substanțial originalul, nu este protejată de principiul utilizării echitabile”.

Revista Variety notează că Seedance 2.0 pare să marcheze un progres semnificativ față de generatoarele video AI anterioare, combinând relativ fluid imaginea și sunetul pe baza a doar câtorva instrucțiuni ale utilizatorilor.