Netflix anunță că unul dintre serialele sale fanion se va încheia cu un ultim sezon filmat în Grecia

Aventurile lui Emily, care au început în Paris, se vor încheia cu un ultim sezon în Grecia, Netflix anunțând că unul dintre serialele sale fanion va ajunge la capăt de drum, relatează Variety.

Netflix a anunțat joi că serialul se va încheia odată cu cel de-al șaselea sezon, care este filmat în prezent în Grecia. Faptul că a fost reînnoit pentru un al șaselea sezon fusese anunțată încă din ianuarie.

„Realizarea serialului ‘Emily in Paris’ alături de această distribuție și această echipă extraordinară a fost aventura vieții mele”, a declarat Darren Star, creatorul serialului, într-un comunicat.

„Pe măsură ce pornim la drum cu ultimul sezon, sunt extrem de recunoscător față de Netflix, Paramount și, mai ales, față de fanii care au parcurs această călătorie incredibilă alături de noi. Abia așteptăm să împărtășim cu voi acest ultim capitol. Vă mulțumim că ne-ați permis să facem parte din viețile voastre, inspirându-vă visele de călătorie și dragostea pentru Paris. Vom avea mereu ‘Emily in Paris!’”, a adăugat el.

Lily Collins interpretează rolul protagonistei Emily, o directoare de marketing din Chicago care obține pe neașteptate jobul visurilor sale la Paris și pornește într-o călătorie transformatoare în Europa. Potrivit descrierii oficiale, „Noua ei viață este plină de aventuri amețitoare și provocări surprinzătoare, în timp ce încearcă să împace munca, prieteniile și romantismul”.

Brigitte Macron, selfie cu actrițele Lily Collins și Thalia Besson din serialul Netflix Emily in Paris – FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Serialul „Emily in Paris” a fost un succes major pentru Netflix

În sezoanele ulterioare, producția a vizitat Italia, protagonista ajungând la Roma și Veneția. Popularitatea sa pe Netflix a fost atât de mare încât președintele francez Emmanuel Macron a intervenit personal pentru a încerca să împiedice relocarea definitivă a serialului în afara Franței.

Soția sa, Prima Doamnă Brigitte Macron, a fost invitată să joace într-o apariție de tip „cameo” în sezonul patru al seriei.

De la lansarea sa în 2020, primele cinci sezoane au petrecut 32 de săptămâni în clasamentul Top 10 Netflix Global, au ajuns pe locul 1 în 90 de ţări şi au acumulat peste 250 de milioane de vizionări între prima jumătate a anului 2023 şi a doua jumătate a lui 2025.

Sezonul 5 a fost intitulat pe unele din materialele de promovare ale Netflix „Emily in Rome” întrucât povestea s-a desfășurat preponderent în capitala Italiei. Acesta a fost lansat de Netflix în luna decembrie a anului trecut.

Mesaj de rămas-bun al lui „Emily” pentru fanii serialului Netflix

Collins a publicat și un videoclip adresat fanilor serialului.

„Sezonul 6 vă va aduce tot ceea ce iubiți la acest serial și va reprezenta capitolul final din aventura vieții lui Emily. Întreaga noastră distribuție și întreaga echipă își pun sufletul în realizarea unui sezon de rămas-bun fantastic, pe care îl filmăm acum. Abia aștept toată magia care urmează și să sărbătorim împreună cu voi ultimul nostru sezon în cel mai șic mod de până acum”, a adăugat ea.

Alături de Collins, din distribuția serialului mai fac parte Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg și Michèle Laroque.

Variety amintește că acesta este al doilea serial pe care Netflix a anunțat săptămâna aceasta că îl va încheia. Anterior, platforma de streaming a dezvăluit că viitorul sezon 5 al serialului „The Lincoln Lawyer” va fi, de asemenea, ultimul.