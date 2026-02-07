Revenire spectaculoasă pe Netflix: noul sezon al unui serial a ajuns fulgerător pe locul 1 în clasamentul din România

Proaspăt lansat, cel mai nou sezon al serialului „The Lincoln Lawyer” („Avocatul din limuzină” tradus în România) a fost extrem de vizionat atât de publicul din întreaga lumea, cât și de cinefilii din țara noastră.

La doar două zile de când a fost adăugat pe platformă, continuarea aventurilor juridice ale avocatului din Los Angeles Mickey Haller, interpretat de Manuel Garcia-Rulfo, a avut parte de o audiență ridicată, iar publicul din România l-a propulsat pe locul 1 în topul celor mai urmărite serii de la noi.

„Avocatul din limuzină”, sezonul 4, lansat pe Netflix

Potrivit FlixPatrol, serialul ajuns la sezonul 4, bazat pe cea de-a șasea carte, The Law of Innocence, din seria bestseller a lui Michael Connelly, a intrat direct pe locul 2 în clasamentul serialelor Netflix la nivel mondial.

Nu a putut depăși Bridgerton, care a revenit pentru sezonul 4 în urmă cu 10 zile cu prima serie de episoade.

Drama de succes a debutat pe primul loc în Kenya, Ungaria și Canada, potrivit site-ului CBR.

După film, a urmat serialul

Serialul este a doua adaptare a romanului după thrillerul juridic cu același nume din 2011, în care Matthew McConaughey a jucat rolul avocatului Mickey Haller. Serialul a debutat în 2022, la un deceniu după filmul lui Brad Furman.

Unul dintre lucrurile care fac ca serialul „The Lincoln Lawyer” să fie atât de ușor de urmărit este farmecul pe care Manuel Garcia-Rulfo îl conferă personajului principal, scrie Collider.

Din distribuție mai fac parte Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson și Yaya DaCosta.

În centrul poveștei este avocatul idealist Mickey Haller, care își desfășoară activitatea în mare parte din mașina sa, un Lincoln Town Car, preluând cazuri mari și mici în tot Los Angelesul, de aici și numele serialului, un thriller juridic care a avut o audiență extrem de mare și în trecut, după lansarea sezoanelor precedente.

Producătorul serialului, care a regizat finalul sezonului 3 și primele două episoade ale sezonului 4, a declarat pentru USA Today că această nouă serie de 10 episoade este „cel mai emoționant” sezon pe care l-a făcut.

Sezonul 4 se învârte în jurul luptei lui Mickey Haller pentru a se apăra, după ce a fost acuzat de o crimă pe care nu a comis-o.

Los Angeles, „un personaj” al serialului

Los Angeles, orașul în care se filmează, a devenit și el „un alt personaj” al serialului, spune Rulfo, adăugând că scenele sale preferate sunt cele în care se află în aer liber, în timp ce conduce decapotabila, pe care o deține Ted Humphrey, unul din creatorii producției. De-a lungul seriei, apare folosind și o altă mașină, un SUV Lincoln Navigator.

Și scenele din cărțile scrise de Connolley și adaptate pentru televiziune de Humphrey și David E. Kelly au loc tot în însoritul Los Angeles.

Serialul Netflix va reveni cu un nou sezon, cel mai probabil în 2027, potrivit unui anunț făcut cu o săptămână înainte de premiera de joi a sezonului 4.

Creatorii producției încă nu au confirmat ce roman va sta la baza următorului sezon.