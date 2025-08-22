FOTO După Paris și Roma, serialul Netflix pentru care președintele Franței a intervenit personal se mută într-un alt oraș european

Serialul „Emily in Paris” va reveni în câteva luni cu al cincilea sezon pe Netflix și se va îndrepta spre Veneția, relatează revista Variety.

Netflix tocmai a anunțat că sezonul 5 al serialului de succes va avea premiera pe 18 decembrie. Compania de streaming a publicat și o serie de imagini în avanpremieră din noul sezon, confirmând oficial că Emily (jucată de actrița Lily Collins) va petrece cel puțin o parte din sezon la Veneția, înainte de a se întoarce la Paris.

Descrierea oficială publicată de Netflix pentru sezonul 5 spune:

„Acum director al Agence Grateau Roma, Emily se confruntă cu provocări profesionale și romantice în timp ce se adaptează la viața într-un oraș nou. Dar tocmai când totul pare să se așeze, o idee de la serviciu se întoarce împotriva ei, iar consecințele duc la suferință și la obstacole în carieră. În căutarea stabilității, Emily se refugiază în stilul ei de viață francez, până când un mare secret amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale (…)”.

Secvență din sezonul 5 al serialului Netflix „Emily in Paris”, FOTO: Netflix / Planet / Profimedia

Cum a ajuns serialul Netflix în colimatorul președintelui Emmanuel Macron

Vestea de anul trecut că popularul serial se va muta la Roma la finalul sezonului 4 a provocat consternare în Franța, unde autoritățile îl privesc ca o modalitate de a impulsiona turismul, asemănător cu o altă serie de mare succes – The White Lotus de pe HBO.

Inclusiv președintele Emmanuel Macron, a cărui soție a avut o scurtă apariție de tip cameo în sezonul 4 al serialului, a fost întrebat despre acest subiect. „Vom lupta din greu. Şi le vom cere să rămână la Paris! Emily in Paris la Roma nu are niciun sens”, a răspuns el.

Macron a subliniat că serialul este „super pozitiv în ceea ce priveşte atractivitatea ţării” sale.

„Dragă Emmanuel Macron, nu-ți face griji: Emily se descurcă foarte bine la Roma”, a spus Gualtieri miercuri. „Și apoi nu poți controla inima: să o lăsăm pe ea să aleagă”, i-a răspuns o zi mai târziu primarul Romei, Roberto Gualtieri.

Gualtieri l-a avertizat pe președintele francez să nu „intimideze sau să interfereze cu planurile de producție ale Netflix” pentru următorul sezon al serialului.

Gualtieri a dezvăluit într-un interviu acordat jurnaliștilor de la The Hollywood Reporter că a vorbit despre comentariile lui Macron cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și amândoi au râs despre asta.

„Vedem mutarea lui Emily la Roma ca pe o confirmare a faptului că orașul nostru devine din ce în ce mai important și suntem destul de relaxați cu privire la deciziile de producție ale Netflix. Ei știu ce fac”, a spus el, adăugând: „Ca să fiu sincer, credem că domnul Macron ar trebui să se relaxeze”.