Netflix pregătește cel mai mare val de concedieri din ultimii ani după ce s-a scufundat pe bursă

Netflix concediază 6% din personalul său, adică aproximativ 1.000 de angajați, în ceea ce reprezintă cele mai ample reduceri de personal decise de conducerea companiei din 2022 încoace, arată un documentar intern al companiei consultat de Reuters.

Decizia vine în contextul în care compania, marea pionieră a serviciilor de streaming, se confruntă cu o concurență acerbă pentru atragerea spectatorilor din partea rivalilor tradiționali și a platformei YouTube.

Cea mai mare parte a reducerilor de personal va viza departamentele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane ale Netflix, potrivit emailului transmis miercuri angajaților de Greg Peters și Ted Sarandos, cei doi directori generali ai Netflix.

„Misiunea noastră – aceea de a distra întreaga lume – este una ambițioasă, iar îndeplinirea ei presupune să fim disciplinați în ceea ce privește prioritățile noastre legate de personal și de alocarea resurselor”, au afirmat aceștia în document.

„Afacerea noastră este solidă și în creștere, iar noi rămânem pe traiectoria necesară pentru a ne atinge prognoza pentru întregul an”, au mai scris Peters și Sarandos.

Prețul acțiunilor Netflix, care a scăzut cu aproximativ 25% de la începutul acestui an, a crescut miercuri cu 0,7%.

La sfârșitul anului trecut, compania avea aproximativ 16.000 de angajați.

Îndoieli legate de modelul de afaceri al Netflix

Însă anul acesta gigantul serviciilor de streaming s-a confruntat cu îndoieli privind capacitatea sa de a susține ritmul de creștere care a perturbat industria media din SUA, punând presiuni uriașe în special asupra companiilor care oferă servicii de televiziune prin cablu.

Timpul de utilizare, adică perioada pe care utilizatorii o petrec pe Netflix, a devenit o preocupare majoră pentru investitori, în condițiile în care platforme precum YouTube și TikTok atrag publicul cu conținut gratuit, creat de utilizatori. Acest model le oferă un avantaj competitiv în materie de costuri față de Netflix.

Tentativa eșuată a Netflix de a achiziționa activele de streaming și studiourile Warner Bros Discovery la începutul acestui an a amplificat îndoielile cu privire la strategia companiei.

Paramount Skydance a finalizat la începutul acestei luni achiziția Warner Bros, în valoare de 110 miliarde de dolari, formând astfel gigantul Skydance. Noul conglomerat a anunțat deja că intenționează să își unească în timp cele două servicii de streaming, HBO Max și Paramount+, viitorul serviciu urmând să fie probabil cel mai puternic concurent global al Netflix pe piața de streaming.

Gigantul Skydance aduce sub același acoperiș Paramount și Warner Bros, două dintre cele mai cunoscute studiouri de film de la Hollywood, FOTO: Yuki Iwamura / AP / Profimedia

Netflix nu a reușit să își diversifice sursele de venit

Directorii Netflix „nu au reușit să găsească o altă sursă majoră de venituri”, a declarat pentru Reuters Ross Benes, analist senior la eMarketer, adăugând că societatea continuă să depindă de modelul său de afaceri bazat pe abonamente, care s-ar putea apropia de un plafon al creșterii.

„În cele din urmă, având în vedere că se apropie într-un fel de limita acestui model, vor avea nevoie de o altă sursă de venituri pentru a-și diversifica activitatea, iar aici au întâmpinat mai multe dificultăți”, a subliniat analistul.

Netflix încearcă să își extindă activitatea dincolo de modelul bazat pe abonamente, investind într-un abonament cu publicitate, în programe transmise în direct și în jocuri video.

Ultima rundă majoră de concedieri a companiei a avut loc în 2022, când Netflix a eliminat aproximativ 450 de posturi în două etape, după ce a înregistrat o scădere a numărului de abonați pentru prima dată în mai bine de un deceniu.

Publicația The Wall Street Journal a relatat prima despre memorandumul transmis miercuri.