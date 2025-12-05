Netflix a intrat în discuții exclusive pentru a-și cumpăra unul dintre marii rivali, într-o tranzacție șocantă în care ar deveni proprietarul HBO Max și a unei cinemateci uriașe

Netflix a intrat în discuții exclusive cu Warner Bros Discovery pentru a achiziționa studioul de film și televiziune al companiei, precum și serviciul de streaming HBO Max, relatează revista Variety.

Dacă părțile ajung ajung la o înțelegere, aceasta ar marca o transformare seismică în peisajul media și de divertisment din Statele Unite. În calitate de lider al serviciilor de streaming cu plată, Netflix a crescut până a devenit de departe cea mai mare și mai influentă companie de la Hollywood, cu o capitalizare de piață de 437 de miliarde de dolari, depășind chiar și Disney, care are o valoare pe bursă de 190 de miliarde de dolari.

Variety amintește că Netflix nu și-a „cumpărat” drumul său spre Hollywood, ci și-a construit poziția dominantă începând ca primul mare serviciu de streaming, pornind de la o bibliotecă de conținut licențiat de la studiourile tradiționale, înainte de a dezvolta conținut original precum franciza Stranger Things care a revenit recent în streaming cu ultimul sezon.

O tranzacție ar oferi Netflix drepturile asupra bibliotecii Warner Bros, ce include filme și seriale pornind de la Casablanca și The Maltese Falcon, la Friends și Ted Lasso. Netflix ar primi de asemenea drepturile asupra mărcilor înregistrate ale Warner Bros, inclusiv pentru Batman, Superman, Wonder Woman și alți supereroi ai DC Studios.

Cinemateca HBO include seriale TV de referință precum The Sopranos, The Wire, Game of Thrones, Sex and the City, Curb Your Enthusiasm și Six Feet Under. Activele WBD includ de asemenea drepturi extinse de film și televiziune pentru franciza Harry Potter, care se va extinde cu primul său serial.

Variety subliniază că mișcarea marchează o schimbare șocantă pentru Netflix, care ani la rând a respins oportunitățile de a face o miză majoră pe activele Hollywoodului tradițional. Ted Sarandos și Greg Peters, co-directorii Netflix, au susținut de mult timp că dezvoltarea companiei nu a fost afectată de lipsa unei biblioteci vaste de conținut

Cum a ajuns Netflix să liciteze pentru marea sa rivală

Warner Bros Discovery, produsul unei fuziuni din 2022 între divizia WarnerMedia a AT&T și Discovery Communications, a fost aruncată în haos în octombrie, când miliardarul David Ellison, fiul fondatorului Oracle Larry Ellison, a făcut o ofertă nesolicitată pentru întreaga companie WBD.

Mutarea a venit după ce compania media a lui David Ellison, Skydance, a fuzionat cu Paramount în urma unei tranzacții anunțate anul trecut în care Skydance a „înghițit” practic legendarul studio de film, unul dintre cele mai vechi de la Hollywood. Ellison a devenit CEO-ul noii companii numite Paramount Skydance.

Înaintea mișcării lui Ellison, directorul Warner Bros Discovery, David Zaslav, și Consiliul de Administrație au decis să abordeze scăderea prețului acțiunilor companiei cu un plan de divizare care ar separa studioul Warner Bros și platforma de streaming HBO Max de canalele tradiționale de cablu (CNN, TNT, TBS etc.), care au definit forța companiei în epoca Time Warner.

Una dintre măsurile luate în cadrul planului respectiv a fost ca platforma de streaming Max să revină la vechiul nume HBO Max, la doar un an după ce trecuse la numele respectiv pe numeroase piețe.

Oferta făcută de Ellison pentru Warner Bros Discovery a fost pentru o tranzacție integrală în numerar, însă după ce informația a fost scursă în presa financiară din SUA, atât Netflix, cât și Comcast, au depus la rândul lor oferte pentru studioul și afacerile de streaming ale companiei.

Un război al licitațiilor pentru un gigant media

Noua evoluție, cu Warner Bros Discovery intrând în discuții exclusive cu Netflix în vederea unei vânzări, vine după un război al licitațiilor care a durat mai multe săptămâni.

Războiul de oferte a culminat cu cele mai mari propuneri depuse luni. Paramount Skydance a lansat un atac la adresa Netflix joi dimineață, acuzând compania de streaming de comportament „inadecvat” în legătură cu oferta sa pentru Warner Bros Discovery și susținând că „are motive credibile să creadă că procesul de vânzare a fost compromis de conflicte de management, inclusiv potențiale interese personale ale anumitor membri ai conducerii și compensații post-tranzacție”.

Cert este că știrea vine după luni de speculații și anxietate în sectorul mai larg al divertismentului și media din Statele Unite în ceea ce privește potențiala vânzare a Warner Bros Discovery către Skydance Paramount. Îngrijorările sunt legate în mare parte de legăturile apropiate ale tatălui lui David Ellison cu președintele Donald Trump și administrația sa. Ellison Sr. a fost unul dintre directorii din Silicon Valley care a stat alături de Trump când acesta a anunțat la scurt timp după preluarea celui de-al doilea său mandat prezidențial o investiție masivă de 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii AI.

În condițiile presiunilor puse de administrația lui Trump pentru concedierea unor prezentatori TV și a amenințărilor cu revocarea licențelor unor posturi, directorii marilor și televiziuni au fost îngrijorați că o achiziție a Warner Bros Discovery de către compania lui David Ellison ar oferi Casei Albe o pârghie prin care să influențeze deciziile luate în mass-media.

Variety notează acum că orice tranzacție între Netflix și Warner Bros Discovery ar avea, fără îndoială, un drum dificil în obținerea aprobării din partea administrației Trump. Orice tranzacție de o asemenea anvergură are nevoie să obțină undă verde din partea autorităților antitrust.